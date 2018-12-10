海南推多項措施改善經商環境 取消新能源車製造外資准入限制

中國海南省今日 (10 日) 發布《海南省優化營商環境行動計劃 (2018-2019 年)》，對包括開辦企業等 11 個方面提出了 40 項改革措施，力圖加快營商環境的法治化、國際化、便利化建設。

海南省發展與改革委員會主任符宣朝表示，《計劃》旨在針對海南專業服務國際化水平低、企業融資問題突出、社會誠信與法治環境不完善、政府主動服務意識不足等現存營商環境問題，加快推動海南自由貿易試驗區和中國特色自由貿易港建設。

《計劃》對海南省包括開辦企業、獲得施工許可、獲得水電氣和電信服務、財產登記、獲得信貸和改善融資環境、納稅便利化、跨境貿易、保護投資者、執行合同、辦理破產和建設服務型政府等 11 個方面，提出 40 項改革措施。

比如在開辦企業方面，海南將企業開辦時間控制在 3 個工作日內，並擴大「證照分離」改革事項，加大對重點產業領域的開放，取消新能源汽車製造外資准入限制。允許外商投資國內互聯網虛擬專用網業務 (外資股比不超過 50%)，放寬人身險公司外資股比限制至 51%。

在獲得施工許可方面，海南逐步探索依法將施工許可調整為備案，將建前審核轉化為事中事後監管，項目從立項到開工可提速 70% 以上。

在獲得水電氣和電信服務方面，將進行報裝流程再造，針對不同企業需求制定快速反應方案。

符宣朝表示，海南省政府每年都會委託第三方對全省及各市縣的營商環境進行評估，並在每年 7 月 1 日前公佈年度行動計劃，確保海南營商環境一年比一年好，得到持續改善。