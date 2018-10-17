大陸股市開盤漲逾1% 海南概念股獲追捧

受美股大漲、亞股普遍高開影響，中國大陸股市開盤也走高，上證指數、深成指數開盤漲幅均超過 1%。中國昨 (16 日) 正式公布海南自貿區總體方案，也使海南相關類股大幅走高。

早盤海航創新 (600555-CN) 漲停，海南瑞澤 (002596-CN)、新大洲Ａ(000571-CN)、神農基因 (300189-CN) 均有 5% 以上漲幅、雖然方案中未提及賽馬，但相關概念股羅牛商 (002596-CN)、中牧股份 (600195-CN) 等多檔股票也見高漲。

10 月 16 日，《中國（海南）自由貿易試驗區總體方案》正式發布。 《方案》提出，「在三亞選址增設海關監管隔離區域，開展全球動植物種質資源引進和中轉等業務」、「支持跨國公司、貿易公司建立和發展全球或區域貿易網絡，打造區域性離岸貿易中心」。

特別是《方案》大幅放寬外資市場准入，「取消石油天然氣勘探開發須通過與中國政府批准的具有對外合作專營權的油氣公司簽署產品分成合同方式進行的要求」。

海南自貿區方案未提 “賽馬”，當地官員私下表示，主要原因是一些企業和公眾過於熱衷賽馬，明顯偏離了海南自貿區建設的主題。同時，也是為阻止民眾一窩蜂盲目投資，避免市場泡沫。

《方案》預計 2 年後，分階段讓海南成為自由貿易港。表明到 2020 年，自貿試驗區建設取得重要進展，為逐步探索、穩步推進海南自由貿易港建設，分步驟、分階段建立自由貿易港政策體系打好堅實基礎。