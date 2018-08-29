淘帝-KY 19年春夏訂貨會衝刺快時尚 「站穩山西、瞄準河北」持續拓點

淘帝 - KY(2929) 旗下 TOPBI 品牌於 8 月 27-29 日於福州舉行 2019 年春夏訂貨會，以「童心，同行」展會主題推出包括運動、渡假、潮酷與海洋等設計風格元素之新款系列童裝產品，其中多達 40% 屬快時尚產品風格設計。淘帝 - KY 指出，有信心隨著 TOPBI 品牌持續朝快時尚設計風格轉型、擴大品牌市占布局、衝刺線上電商銷售拓展等策略發酵，推升營運持續成長。淘帝 - KY 表示，近兩年來中國童裝產業吹起快時尚熱潮，自去年起積極推動旗下 TOPBI 品牌迎合中國童裝快時尚設計風格轉型，快時尚產品款式比重自去年底的 20% 至此次 2019 年春夏訂貨會已明顯提升至 40%。



而隨著 TOPBI 品牌市占率提升，淘帝 - KY 認為，有利於單一童裝款式採購量放大，具有規模推動優化生產供應商管理，藉由縮短產品研發至上市銷售期間，滿足旗下代理商可根據當地銷售情況調整訂單配置或增加下單頻率的需求，成功帶動代理商下單頻率由過去半年一次增加為每季一次，未來一年目標將提高至每月之水準。



淘帝 - KY 在中國全省目前有 25 個代理商、超過 200 位下游加盟商，去年下半年也成功吸引山西代理商加入，已於今年開始展現良好銷售挹注，今年上半年山西地區總門市數達 8 家，未來以每年新增 5 家之展店步伐開拓當地銷售表現，TOPBI 品牌拓展下一階段將以「站穩山西、瞄準河北」致力擴大 TOPBI 品牌市占率，創造集團營運保持良好成長動能。



淘帝 - KY 持續強化線上及線下之全渠道布局，一方面致力於提升 TOPBI 品牌整體形象及門市風格創新，同時重點發展線上電商銷售經營，上半年線上電商銷售營收比重達近 3%，超越去年全年線上電商銷售表現，下半年將持續與線上代理商針對知名協力廠商銷售平臺天貓、京東商城等線上銷售通路共同擬定電商布局策略，全力朝向電商銷售保持雙位數成長、三年內比重達兩成目標邁進。