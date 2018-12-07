「黃背心」騷亂不止 法國本周六將出動8.9萬軍隊

儘管馬克龍已決定取消在 2019 年上調燃油稅的計劃，但反政府示威團體仍舊在社交媒體上發起了名為「第四幕行動」（Act 4）的巴黎示威活動。

示威團體號召民眾於本周六在巴黎香榭麗舍大街舉行集會，因為他們認為，法國政府應做更多讓步，包括提高退休金、提高最低工資、撤銷其他稅目、恢複課征富人稅等等。

與此同時，Facebook 上另一則名為「第四幕行動：公民們，武裝起來」（Acte IV: Aux Armes Citoyens）的示威活動也定於同日上午在埃菲爾鐵塔舉行，當前已確認逾 3000 人參加，2.1 萬人感興趣。

對此，法國總理表示，法國當局將於本周六在巴黎部署至少 8000 名防暴警察和憲兵，並在全國範圍內部署 8.9 萬名警力。

埃菲爾鐵塔參觀協會也宣布，因 12 月 8 日的示威活動無法保證遊客安全，決定暫時關閉鐵塔。巴黎的幾大知名博物館也表示本周末不會開放。

據《費加羅報》報導，周六的示威活動或涉及前所未有的暴力，因為參與者中可能包括來自「極左或極右」的核心激進份子。而法國情報機構也已向愛舍麗宮方面報告稱，「我們正處於一場未遂的政變之中」。

截止目前，法國「黃背心」運動已發生三周有餘，示威者們在各城市燒車、砸窗、塗鴉，引發大規模騷亂。

在此前的抗議活動中，有 4 人死亡，其中包括一名 80 歲的老婦人，她在試圖關閉公寓窗戶時，警方向她的窗戶投擲了催淚瓦斯罐，導致其休剋死亡。此外還有超過 400 人在上周末的暴力抗議中被捕，130 多人受傷。

本周四，據路透消息，法國總工會（CGT）還在呼籲能源行業的工人在 12 月 13 日進行 48 小時罷工，加入「黃背心」的抗議活動。

法國總工會認為，馬克龍總統的長期能源轉型計劃將損害法國的就業機會，增加法國對鄰國能源的依賴。並且當局的決定正在加劇社會的不平等，而「黃背心」運動正是挑戰了當局的選擇。

《華盛頓郵報》認為，此次風波暴露馬克龍的政治地位以及法國政黨體制的脆弱性。馬克龍當選很大程度上是法國傳統政黨式微的結果。他的支持來自自己政黨，缺少草根大眾的支持。

從法國民眾的情緒來看，提升燃油價格是壓倒駱駝的最後一根稻草，此前人們對總統馬克龍的不滿已經在聚集：

馬克龍自選舉時就做出了銳意進取的姿態，一度被視為法國經濟重新煥發活力的希望所在。他上台以後，簽署的勞動法改革中減少了對勞工的福利保障，對國有鐵路進行改革倒追部分員工丟掉了「鐵飯碗」；他還減少了住房補貼，也反對提高最低工資。這些都與他任經濟部長時的理念相近，他當時觸及了不少左派的禁忌話題，從 35 小時工作制到允許周日營業等。

改革從來對法國總統來說都是一個禁忌詞。大力提倡改革的總統幾乎沒有能夠全身而退的。但馬克龍對於民眾的反對表現出一副不會退讓、堅持到底的姿態，被視為驕傲自大。

如今，這場因不滿政府上調燃油稅而引發的運動還在愈演愈烈，甚至蔓延到了其他國家。近日比利時布魯塞爾、荷蘭多個地方及伊拉克巴士拉等地示威者都穿上黃背心走上街頭遊行示威。