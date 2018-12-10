淡季衝擊 亞電11月營收降 將擴建10條產線搶5G商機

軟性銅箔基板廠亞洲電材 (4939) 因進入淡季，加上手機需求降溫，11 月業績降溫。展望後續，公司提到在已經強化 5G 布局，完工後將有 10 條生產線可生產 5G 高頻及軟性銅箔基板等相關產品，預計明年 8 月將可試量產。亞電 11 月營收為 1.49 億元，較去年同期減少 3.37%，較上月減少 2.95%，累計 2018 年 1-11 月合併營收 18.25 億元，年增率 25.52%。亞電表示，11 月營收較上月減少，主因係產業逐漸進入淡季，及全球手機銷量下滑。



市調機構 IDC 報告顯示，第三季全球手機出貨量較去年同期減少 6%，已是連續四個季度呈現下滑趨勢。因此公司致力於產品結構的調整，尤其著力於黑色覆蓋膜及補強板等高毛利率產品比重，全年營運仍維持穩健成長之態勢。



展望後續，亞電提到，5G 通訊技術將是下一個產業的趨勢，公司相當看重 5G 無線通訊技術，IDC 估計 2020 年 5G 智慧型手機將出貨 2.12 億支，在全球智慧型手機比重達到 7%。亞電已於東台投資設立新廠，完工後將有 10 條生產線可生產 5G 高頻及軟性銅箔基板等相關產品，預計明年 8 月將可試量產。