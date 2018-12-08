熱門股—興能高明年營運俏 掛牌首週股價漲1.2倍

鋰高分子電池廠興能高 (6558-TW) 本周三 (5 日) 以每股 18 元掛牌上市，受惠明年第 2 季將有新廠投產，許多新品將加入量產，為明年營運添動能，本周股價大展蜜月行情，開盤首日盤中一度大漲逾 1.09 倍，周五 (7 日) 終場以 39.6 元作收，股價周漲幅達 1.2 倍，蜜月行情漲勢凌厲。

興能高旗下廠房位於江蘇昆山，目前月產能 360 萬顆，由於現有產能已不敷使用，今年 4 月開始進行第一階段擴建，新廠預計於明年第 2 季投產，月產能將增加 200 萬顆，使總產能來到 560 萬顆。興能高表示，現有產能 6 月起已滿載，新廠空間規劃產能可達到 500 萬顆。

展望明年，興能高董事長邢雪坤指出，未來電子產品朝輕薄短小發展，更個人化、更個性化，可望使客製化與小型化電池需求持續增加，新產品包括真無線耳機、異型電池針型電池、鈕扣電池與電容式電池等，都將為明年挹注新成長動能，待新廠第 2 季投產後，新品就可望逐步量產。

興能高成立於 1997 年 3 月，實收資本額 7.6 億元，主要從事鋰高分子電池的研發、製造及銷售，產品廣泛應用於消費性電子產品，包括藍芽耳機、攜帶型音樂播放器、無線鍵盤、智能手錶、健康手環及醫療器件等，為國內少數掌握電池芯材料配方與製造能力的公司，也是國內少數專注在客製化且尺寸為中、小型電池的利基型產品廠商。