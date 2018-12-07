玉晶光車載鏡頭明年第三季開始出貨 對明年持謹慎樂觀看待

光學鏡頭廠玉晶光 (3406) 下午舉行法說會，總經理郭英理指出，因外界因素較多，第四季以保守來看待。展望 2019 年，將保持謹慎樂觀看待，而公司預計明年第三季車載鏡頭開始出貨，朝中高階 ADAS 鏡頭出貨為主。玉晶光今天下午舉行法人說明會，由董事長陳天慶及玉晶光總經理郭英理主持。



受到蘋果 iPhone 手機銷售慘淡，iPhone XR 等砍單傳聞不斷，加上大陸智慧型手機市場疲弱，法人提出大立光 (3008) 預期 12 月營收下滑，對此，郭英理指出，玉晶光 11 月份營收尚未結算，但因外在環境因素變化，對第四季營運看法轉趨保守，不過對於光學鏡頭長期趨勢仍是樂觀看待。



郭英理指出，2019 年大趨勢朝大光圈、景深距離、大廣角設計為主軸，看好多鏡頭趨勢及景象度增高趨勢，預期 2019 年會有更高畫素及片數，多鏡頭是明年趨勢。



玉晶光為提升製造能力，已針對 7P(塑膠鏡片)、後置鏡頭、3D 感測鏡頭中全 P(塑膠鏡片) 發射鏡頭、AR/VR/MR、車載鏡頭、AI 等設立專屬技術團隊，每年亦投入 10 億餘元資本支出，除增添設備擴充產能，產線亦導入大數據智慧製造，終於讓技術有重大突破，從光學設計、模具開發到生產製造都有很大幅的改善，不僅良率優化，產品亦朝高階走，更重要的是空出不少產能，讓玉晶光有能力去搶攻更多非蘋手機客戶訂單。



郭英理表示，就產品來看，玉晶光去年 8000 萬畫素佔比比今年高，雖然 8000 萬畫素相較去年下滑，但毛利率及良率相較去年是成長。



車載鏡頭部分，郭英理指出，隨著中高階車款導入 ADAS 車載鏡頭，一台車平均有 12 顆到 14 顆車載鏡頭，玉晶光已成立專屬的車載鏡頭團隊，無論是全玻璃或是 G+P(玻璃 + 塑膠)，公司都有產品，目前汽車 16949 的認證已經拿到，預計明年第三季開始出貨歐美客戶中高階 ADAS 車載鏡頭。



郭英理進一步指出，玉晶光車載鏡頭會選擇中高階部分，除歐美第一階客戶為主外，也會朝中國客戶發展。



陳天慶指出，美中貿易近來有趨緩趨勢，但不能忽視，公司會謹慎進行風險評估，玉晶光需提升自身的技術及能力，以爭取非中國客戶。



玉晶光第三季營收為 23.76 億元，與去年同期持平，稅後純益 2.72 億元，季增 54.5%，每股稅後盈餘 2.73 元，在光學族群中，獲利僅次於大立光 (3008)；累計今年前三季營收 58.2 億元，年增 10%，稅後純益 6.39 億元，年增 39%，每股純益 6.47 元，較去年同期 4.7 元成長。



前三季個產品比重，8000 萬畫素以上佔營收比重為 46%，8000 萬畫素以下佔 43%，其他則為 11%。





