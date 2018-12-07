看好多鏡頭趨勢及應用面廣 玉晶光董座不擔心光學鏡頭市場產能過剩

光學鏡頭廠玉晶光 (3406) 下午舉行法說會，董事長陳天慶指出，今年以汰舊換新新增 30% 產能為主，明年則以增加良率及提高單位產出量為策略，看好未來多鏡頭趨勢及應用面越來越廣，不擔心光學鏡頭市場產能過剩，甚至看好供不應求。陳天慶指出，今年產能以設備的汰舊換新為主，估計新增加約 30% 產能，2019 年朝增加良率及產出量為策略，至於產房及設備資本支出則須考量市場需求及成熟度來決定。



總經理郭英理指出，玉晶光每年都再考慮擴產計畫，但外在因素較多，明年團隊以保守來看待。



針對法人提出各大廠擴產是否會有產能過剩情形，陳天慶表示，市場需求朝 3D 感測的應用，前鏡頭 1 到 3 顆，後鏡頭需要 3 顆，加上 AR 等，等於一支手機需要 5 顆鏡頭，加上各大車廠發展無人機等，因此對鏡頭數量是有增無減、甚至持續成長，下波主流因龐大需求下，光學產業不需擔心發展空間，公司需擔心自身研發及生產管理問題。



對於模造玻璃取代塑膠鏡片部分，陳天慶說，以發展 3D 感測應用來看，玻璃跟塑膠的差異都有其優、缺點及先天限制，需看場合及成本，像是模造部分有成形非球面的優點，鏡片生產比研磨玻璃好，但成本高，塑膠的缺點是耐熱性沒有玻璃好，但穩定性好及容易被大量複製，所以需要看狀況，目前較大瓶頸在於溫度。



郭英理指出，玉晶光一直在分散客戶為策略，目前仍持續在進行，也看好未來大光圈及遠距來增加片數。