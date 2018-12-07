安克生醫旗下安克甲狀偵已提出健保申請

美吾華．華特．安克生技集團今 (7) 日舉辦聯合法說會，其中安克生醫 (4188-TW) 總經理李伊俐表示，安克生醫是目前唯一有機器學習專利的技術的生技公司，目前已取得 46 項專利，旗下的重量級產品「安克甲狀偵」在 10 月 30 時提出健保申請案，近期可望獲得核可，未來公司將以利基型超音波系統開發案為主，增加產品廣度。

李伊俐指出，安克甲狀偵可以以非侵入式治療判斷腫瘤的良惡性，由於超音波判斷常常會誤診，安克甲狀偵正是輔助醫生做出正確判斷的幫手，李伊俐強調，安克甲狀偵能夠解決過度診斷的困擾，有效節省健保醫療資源，為醫院帶來新營收來源。

除此之外，呼吸中止症超音波電腦輔助診斷裝置 (AmCAD UO) 也是亮點之一，目前 AmCAD UO 已獲得歐盟許可，能夠以呼吸道分析檢測出受測者是否患有呼吸中止症，特別的是，只要 10 分鐘就能快速檢測，利用雷射掃描，能省去以往受測者要在檢測中心睡一晚才能得到精準檢測的困擾，也預計明年下半年能夠推出，方便民眾使用。

李伊俐說明，安克生技目前正與轉投資的聲博科技做技術整合，將高階技術門檻的利基型超音波系統搶先取得市場先機，不過因為目前持續投入研發，還是有虧損產生，但目前損失也正在降低中，未來也會繼續往科技醫療型產品布局。