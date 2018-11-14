關中Q3單季EPS 0.89元 毛利率維持29%水準 審慎樂觀第四季

關中 (8941) 於去年第三季處分中國珠海廠房，墊高獲利基期，第三季稅後淨利 0.22 億元，年減逾九成，EPS 0.89 元，若排除處分廠房的業外收益約人民幣 3,900 萬元，單季本業營業利益年增 123.31%；然因首季虧損，前三季稅後淨利 0.74 億元，年減近八成，營業利益 0.19 億元，年減逾六成，EPS 3.02 元。關中表示，戶外烤肉爐業務持續採取代工 (ODM) 及自有品牌 (OIM) 策略並進，產品銷售及品牌代理聚焦中高端消費客群，加上 O2O 行銷策略奏效，帶動北美自有通路 Barbeques Galore 門市平均單店營收表現，占戶外烤肉爐業務營收比重由去年同期的 92% 進一步提升至 98% 水準。



關中進一步表示，第三季本業營運受惠於戶外烤肉用品銷售旺季、瓦斯桶開關安全閥主要客戶拉貨動能轉強，推升旗下戶外烤肉爐生產基地江門廠、以及安全閥製造基地稼動率持續提高，整體毛利率維持 29% 水準，本業營業利益較去年同期成長 1.23 倍，加上近期美元匯率走強，有利於本業營運及業外表現。



展望第四季，關中持審慎樂觀看法。第四季為傳統瓦斯桶開關出貨旺季，主要客戶因應季節變化需求備貨力道增溫，訂單能見度持續維持 3 個月以上水準，可望穩定挹注整體營運表現成長。此外，旗下主打水溶性無毒燃料與不鏽鋼燭芯設計的自有環保熱源居家品牌「Lovinflame」，將開始積極拓展全球銷售網絡尋求更多異業結盟與經銷合作機會，第一階段鋪貨預計將於 2019 年完成，有機會成為集團營運另一隻腳。

