美國景氣走強 自有通路業績增 關中第三季營收年增逾5%

全球熱源居家產品大廠關中 (8941)9 月營收 2.22 億元，月減 2.79%，年增 1.13%；累計 1-9 月營收 19.69 億元，年增 0.83%。關中表示，受惠於美國消費零售景氣走強，加上今年以來美國住宅興建活動呈穩定擴張，有利於旗下自有通路 Barbeques Galore 銷售，今年第三季合併營收達 6.91 億元，較去年同期成長 5.26%。關中指出，9 月雖逐漸步入烤肉用品銷售旺季尾聲，但為反映原物料鋼材成本上漲，北美自有通路 Barbeques Galore 自 10 月起，擬調漲自有品牌及代理品牌部分高端戶外烤肉用具的價格，帶動上月出現一波漲價前的促銷買氣，9 月平均單店月營收仍維持美金 13.1 萬元的良好水準。



此外，關中提到，隨著天氣逐漸轉涼，Barbeques Galore 亦已提前開始布局篝火台、壁爐、暖爐等多樣居家及庭院取暖商品，因應季節調整零售產品組合，可望於戶外烤肉爐淡季期間取得新營運活水。



展望第四季，關中持審慎樂觀看法。關中表示，第四季將持續針對戶外烤肉爐業務優化產品結構，積極研發並推廣紅外線烤肉爐及戶外紅外線暖爐等系列新產品，帶動戶外烤肉爐業務保持良好成長動能；另一方面，安全閥業務訂單能見度達三個月，冬季來自於瓦斯桶開關的拉貨力道預計將逐步轉強，穩健挹注第四季營運動能。