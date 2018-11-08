節能訴求奏功 力達螺桿式空壓機出貨占比首度突破5成

高階通用型空氣壓縮機製造大廠力達 - KY(4552-TW)，今 (8) 日指出，10 月營收 5.13 億元中，具節能效果、且為力達自主在地生產的螺桿式空氣壓縮機，銷售比重首度突破 5 成，達 50.3%；力達認為，工業自動化升級的需求仍然存在，而節能的訴求，也獲市場認同。

力達 10 月營收為 5.14 億元，月減 16.7%，年減 21.6%，累計前 10 日營收為 65.16 億元，年減 3.07%，主要在 10 月的工作天數少，且人民幣匯率呈現弱勢為兩大重要影響因素。

力達統計 10 月的產品銷售結構中，螺桿出貨比重首度突破 5 成，活塞機、螺桿機、渦旋機分別佔 33.1%、50.3% 及 13.4%。其中又以螺桿式空壓機為其中毛利率最優的產品；力達目前已自主生產活塞、渦旋式空壓機主機，在螺桿機漸成主流產品後，力達自行設置螺桿空壓機主機生產設備，最快今年第 2 季底正式進入試量產，在調整小部分製程之後，即將進入量產，將取代對德國進口主機的依賴，2 年內完全取代螺桿主機的外購，可更有助推升螺桿空壓機毛利率，將增加 2-2.5 個百分點。

面對中美貿易摩擦之際，力達除加緊自身產品研發能力之外，也積極參展以求提高市場能見度，2018 年 ComVac Asia 上海國際壓縮機及設備展覽會於 11 月 6 日至 9 日盛大展開，被視為亞洲壓縮機領域的指標性年度盛會，力達同步參展並積極擴展品牌市場，也希望多爭取外銷訂單，主推多種高效節能型變頻螺桿空壓機。

力達在新產品研發部分，除今年推出的兩級變頻螺桿外，也展示新產品無油式渦漩機，在效能及氣源潔淨度表現更佳，較適用於高精密行業；未來的壓縮機領域，將圍繞在智慧製造、節能高效和科技環保三大主題，符合力達一直以來對空壓機產品發展的目標方向。

力達指出，全球經貿局勢變數未定，中國政府近期一連串刺激內需的國家政策，包含大規模減稅、力挺中小企業發展、擴大中國基礎建設及淘汰落後生產設備等， 實際成效及影響須持續觀察，惟力達需站穩自身發展腳步，持續加快螺桿主機自製進度及新力達園區廠房之興建工程，以待時機成熟及貿易摩擦緩和時，進而提升公司整體營運獲利及能見度。