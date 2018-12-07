大陸官方：輔導藝人自糾自查 誠實補繳稅款不會罰款

中國大陸近日持續處理影視企業及從業人員的補稅事項，官方負責人重申，根據稅收徵管法及其實施細則相關規定，對自查自糾並到主管稅務機關補繳稅款的影視企業及相關從業人員，免予行政處罰，不予罰款。

中國國家稅務總局、國家廣電總局、國家電影局透過官媒《新華社》指出，為落實關於治理影視行業天價片酬、「陰陽合同」偷逃稅等問題，從今年 10 月展開規範稅收工作，目前規範工作開展有序，影視企業及相關從業人員認真自查自糾、主動申報納稅。

在這波查稅風暴中首當其衝的華誼兄弟 (300027-CN)，股價在 10 月跌落低點之後，近日表現回穩，7 日開盤小漲，早盤上漲 0.6%，報 5.03 元。

相關部門負責人強調，支持影視行業健康發展的方向不會變，稅收促進影視行業健康發展的政策不會變，而且將在規範管理的同時，進一步服務和支持影視行業加快發展。

網上盛傳，稅務機關共分四次約談藝人，約談對象幾乎覆蓋一二三線所有以『工作室形式』納稅的影視人員。其中，第一批次 1 人，相信是指范冰冰；第二批次為 150 人，其中 17 人是第一重點約談對象，35 人為第二重點約談對象。第三及第四批次則均為 200 人，合計有多達 550 名藝人。

不過，《新華社》通稿指出，在自查自糾階段，不存在約談程序及相關事宜，稅務部門對從業人員開展政策輔導和溝通解釋，以幫助影視企業和從業人員做好自查自糾。

對於過去部分工作室將影視人員個人勞務報酬等收入混入工作室經營收入的，三部門有關負責人表示，應當實事求是加以區分。其中屬於工作室提供輔助服務的經營收入，過去已按核定徵收方式徵稅的不予調整；其他影視人員個人勞務報酬等收入，由影視人員個人據實申報，自查自糾。