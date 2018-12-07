華航推出「華航哩享購」全新電商平台 以提供多元化哩程使用

中華航空 (2610) 今(7)日正式宣布推出「華航哩享購」全新電商平台，提供會員更多元化使用哩程的選擇；華航董事長何煖軒表示，華航進入電商市場是以服務會員為初心，找到會員最需要、最喜愛的商品，滿足會員的需求，爭取為客戶服務的每次機會，更歡迎新朋友加入。華航今盤中股價維持在平盤以上，而外資連續買超 5 個交易日。何煖軒表示， 「華航哩享購」最大特色為提供華航會員於眾多商品中，用「哩程＋信用卡支付」或以「信用卡支付」購買商品，除喚醒會員沉睡的哩程，也讓會員用更少的現金，買到心愛的商品。



至於華航哩享購十大商品館包含華航商品、美妝保養、精品配飾、科技家電、3C 數位、生活居家、旅行休閒、品味美食、護理保健、世界品牌破萬件商品。第一波主力產品首推限量「華航飛行夾克」；並與知音文創攜手推出第二代音樂鈴，三色車廂與華航 Q 版制服人員，造型可愛的「華航冬戀摩天輪音樂鈴」預計將掀起搶購熱潮。



華航指出，為歡慶電商平台開幕，12 月 7 日至 9 日於台北松山文創廣場舉行「華航購物異想樂園」限時快閃活動，除獨家明星商品、福袋優惠，還可搶抽機票。