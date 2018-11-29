陸客來台可望增溫＋油價走跌 華航續創波段新高 電商平台12/5上線

中華航空 (2610) 正式進軍電子商務市場，「華航哩享購」電商平台將於 12 月 5 日上線，7 日至 9 日在台北松山文創廣場舉行「華航購物異想樂園」限時快閃活動，祭出限量超值福袋、獨家航空精品販售，邀請民眾化身網美，與 Fun 大購物車、夢幻摩天輪音樂鈴拍照打卡；開幕首日將由 2019 年華航月桌曆主角帶來精彩的時尚走秀，而外界期待已久的飛行夾克也將首度亮相。而受惠國台辦發言，陸客團來台可望增溫，加上第四季油價較第三季下滑，以及第四季貨運業績佳，三大法人昨 (28) 日同步買超華航，今 (29) 日盤中股價一度達 11.3 元，續創波段新高。近期國際原油價格走跌，有利華航成本降低，新機陸續加入營運，有利未來航班調整，加上台灣九合一地方選舉後，高雄市等地區執政首長換人，中國北京已有旅行社推出將於明年 2 月出團來台的廣告宣傳單，讓冷凍已久的陸客團來台出現曙光，市場預期華航也將受惠。



華航指出，為慶祝「華航哩享購」正式開幕，在「華航購物異想樂園」活動現場成功加入華航哩享購會員，除有機會在線上獲得限量 500 哩外，現場加碼開幕限量造型可愛的 mini logo 購物推車乙台；會員消費滿 3,500 元可獲得客製化手工刻字吸管，數量有限，送完為止，還有機票抽獎券，天天送出兩張機票。另外每天限量 500 個超值福袋，內有 A350 空中巴士聯名彩繪機乙台、A350 空中巴士聯名購物袋乙個、2019 年華航 60 周年限量桌曆乙份 (全台獨家販售) 快閃價只要 1,500 元。