中國3大電信商獲5G試驗頻率 計畫2020年正式商用

陸媒報導，由中國工信部確認，中國 3 大電信營運商已經獲得 5G 試驗頻率使用許可批覆，意味著中國大陸範圍的大規模 5G 試驗將展開。按照計畫，中國將在 2019 年進行 5G 試商用，2020 年正式商用。

專家指出，此次發放 5G 系統試驗頻率使用許可的頻率資源大體均衡。優先以 100MHz 左右連續頻寬進行 5G 中頻段試驗頻率使用許可，有利於充分發揮 5G 中頻段兼顧大容量和連續覆蓋的技術優勢。

中國 5G 推進組今年 9 月啟動的 5G 第三階段測試已經接近尾聲，第三階段測試是規模試驗和預商用前的最後一個階段。

報導指出，5G 試驗頻率資源中，中國電信獲得 3400MHz-3500MHz 共 100MHz 頻寬，中國移動獲得 2515MHz-2675MHz、4800MHz-4900MHz 頻段的頻寬，其中 2515-2575MHz、2635-2675MHz 和 4800-4900MHz 頻段為新增頻段，2575-2635MHz 頻段為中國移動現有的 TD-LTE(4G) 頻段；中國聯通獲得 3500MHz-3600MHz 共 100MHz 頻寬。

中國移動目前正在 5 個城市推進 5G 試點，並參與了發改委規劃的 12 個城市 5G 應用示範。中國電信將 5G 創新示範從初期的 5 個試點城市擴大到全國 17 個城市，中國聯通也已經將試點規模擴大到 16 個城市。

對於電信設備而言，不同頻率使用的電信設備在射頻、通道上都有不同。每改一次頻率，開發週期需要 8 至 10 個月。發放 5G 試驗頻率，可以讓電信運營商和設備商確定產品開發目標，加速產業鏈各環節產品開發進程。