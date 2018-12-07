白銀價格跌至近3年新低 明年有望復甦？

近幾個月因為市場波動和地緣政治風險，避險資產黃金獲得許多關注，只是並未完全轉換成購買興趣。同一時間，鈀金價格創下歷史新高，白銀今年的價格則下跌 15%，接近 3 年來最低水平，分析師認為，是時候開始關注白銀走勢。

金融數據提供商 Refinitiv 的首席金屬分析師 Johann Wiebe 表示，在評估白銀價值時，投資者可能會過於看重總體經濟環境，但白銀實際具有兩種功能，一種是投資功能，同時，該金屬被廣泛使用於許多工業應用中。

因此，Wiebe 指出，在評估白銀價值時，除了根據總體經濟情況之外，還需考慮應用需求面部分，該金屬佔整體工業應用的 65%，並被用於太陽能和電氣產業，在未來幾年很有發展性。



白銀期貨週五 (7 日) 暫報每盎司 14.535 美元，該金屬在 11 月中旬時，跌至每盎司 13.977 美元的低點，為 2016 年 1 月以來的最低點。今年迄今為止，iShares 白銀信託 ETF(SLV) 價格亦下跌近 15%。

白銀期貨價格走勢

安本標準投資管理的 ETF 主管 Steve Dunn 指出，強勢美元、關稅議題和全球經濟增長放緩，皆導致白銀價格下跌，投入白銀 ETF 的資金不多，但今年仍略處正向。



Refinitiv 數據顯示，今年全球白銀供應總量預期將增長 0.3%，達到 9.984 億盎司，而實體白銀需求預計將下滑 3% 至 9.63 億盎司，實體盈餘為為 3530 萬盎司。

Wiebe 指出，白銀的投資已開始增加，美國鑄幣局的數據顯示， 2018 美國鷹揚銀幣 1 盎司銷售額在 11 月達到達到近 170 萬，為今年目前銷售第 3 高的月份。



Wiebe 表示，基於目前的黃金白銀比，投資白銀將是不錯的選項，該比率為購買 1 盎司黃金所需的白銀盎司，目前比例約為 85，2018 年 11 月的高點 86.39 相差不遠。

白銀的價格相較於黃金正處於非常便宜水平，分析師指出，白銀價格擁有許多關鍵驅動因素，如全球製造業和工業生產正在攀升，同時，通膨的壓力也在上揚。

GoldSeek.com 的執行長 Peter Spina 指出，在白銀價格下跌之下，許多投資者對該金屬不感興趣，部分資金轉向投資加密貨幣。他認為白銀的價格下跌可能尚未結束，有可能跌至一盎司 10 美元的水平，屆時將會是買入良機。

FX Empire 的分析師認為，若白銀跌破 14 美元的關卡，將觸發另一波拋售潮，白銀價格可能會跌至一盎司 12 美元，該關卡將會是重要的長期支撐點。若白銀價格成功突破 15 美元，將有望一路升至 17 美元左右。