10月信用卡簽帳金額創同期新高 中信銀連三月穩居刷卡王

受惠於百貨週年慶，帶動 10 月整體簽帳金額 2,571 億元，創歷年同期新高，單月寫下第四高紀錄，中信金 (2891) 旗下中信銀行則以 447.36 億元，連 3 月坐穩刷卡王的寶座。截至 10 月底，國內 34 家信用卡發卡機構，流通卡數約 4,371 萬張，月增 29 萬張，總有效卡數約 2,930 萬張，月增 22 萬張。



以發卡量來看，元大銀行發行 8.16 萬張最多，台新銀行以 7.99 萬張居次，中國信託 7.96 萬張排名第三，國泰世華則有 6.65 萬張，第五名玉山銀行 6.04 萬張。



簽帳金額部分，中國信託 10 月 447.36 億元，連 3 月登上刷卡王寶座，國泰世華以 441.51 億元居次，玉山銀行以 288.63 億元排行第三，第四名台新銀行 276.28 億元，第五名花旗銀行 198 億元。



金管會官員表示，單月簽帳金額創新高原因有三，一是工作天數較長，其次是百貨週年慶和旅遊消費。