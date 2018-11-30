聯名卡就是會員卡 中信金旗下中信銀TAIPEI 101聯名卡發卡成長逾三成

中信金 (2891) 旗下中信銀行與台北 101 購物中心攜手合作邁入第 15 年，導入「聯名卡就是會員卡」服務，推出限定核卡首刷禮，發卡數成長逾 3 成。中信銀行表示，今年導入「聯名卡就是會員卡」新服務，將 TAIPEI 101 聯名卡升級為含有會員卡功能的卡片，即享更便利的會員購物集點。



中信銀行表示，慶祝 TAIPEI 101 聯名卡邁入 15 週年，推出「101 限定版行李箱四件組」，促使 TAIPEI 101 聯名卡今年前 10 月發卡數大幅成長，較去年同期成長超過 3 成。



台北 101 購物中心即日起至明年 1 月 6 日展開「#party101」主題的耶誕活動，推出國際精品限量商品和換季折扣，活動期間持中國信託 TAIPEI 101 聯名卡，刷卡最高享 10.8% 回饋，且享有 101 Point 會員購物金禮遇、聯名卡紅利點數折抵等多重優惠。