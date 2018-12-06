進口車稅率100%？ 財部回應：稅率已降到17.5%

鉅亨網記者郭幸宜 台北 2018年12月6號19點33分

網路名人館長抨擊，政府為保護國產車，拉高進口車關稅，稅率更高達 100%，財政部關務署今 (6) 日澄清，我國進口小客車現行關稅稅率為 17.5%，並非館長所言，關稅稅率高達 100%。

裕隆集團已故董事長嚴凱泰日前病逝，讓政府關稅保護國產車政策再度被搬上檯面討論，直播主館長陳之漢更直言，政府為了保護台灣本土汽車產業而將拉進口的關稅稅率拉高到 100%，此舉等同「逼人民開爛車」。

關務署對此回應，我國進口小客車現行關稅稅率為 17.5%，且自從申請加入世界貿易組織 (WTO) 後，小客車的關稅稅率已從原來的 30%，分 10 年逐次降稅，到了 2010 年已經降至 17.5%，調降幅度高達 40%。

關務署更以鄰近國家為例，相較於印度 60%、巴西 35%、墨西哥 35%，以及泰國的 70%~76.82% 稅率，台灣的進口車稅率相對來得低。

關務署進一步表示，進口機車關稅稅率分別為 18% 或 20%，相較其他亞洲國家稅率，例如中國大陸 45%、馬來西亞 30%、菲律賓 30%，也沒有外界所言稅率偏高的情形。

關務署強調，關稅稅率之修訂涉及國內產業發展問題，為維護國內產業合理經營與就業水準，適度的汽、機車關稅稅率有其必要性。