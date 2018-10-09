瓦城、漢來美食Q3營收衝高 全年營收創新紀錄可期

連鎖餐飲集團陸續公布 9 月業績，均表現不俗，瓦城泰統 (2729-TW) 第 3 季合併營收創單季新高，而漢來美食 (1268-TW) 季營收也創單季第 3 高、且年增幅 15.31% 是 10 個季度以來最高，隨著展店腳步持續，時序進入年末旺季，全年營收創高可期。

瓦城第 2 季起加速品牌拓點，9 月兩岸一口氣新開 3 家店，和季第 3 季共新增 7 家店，其中，「十食湘 Bistro」進駐上海全新指標性商場─Lu One 凱德晶萃廣場；在展店效益和中秋連假的雙重帶動下，9 月淡季相對不淡，營收 3.49 億元，雖較上月減少 14.81%，但年增達 13.51%，創歷年同期新高。

而瓦城第 3 季營收為 11.47 億元，年增 8.68%，前 3 季合併營收達 32.73 億元，年增 5.34%，展望後市，隨著全台百貨周年慶起跑，並邁入年底餐飲旺季，瓦城正加快展店腳步，目前確定簽約的門店共 19 家，其中 9 家已開幕，第 4 季台灣新開店將再新增 7 家、中國 3 家，也將達成全年展店 22 家的目標。

漢來美食 9 月合併營收近 3 億元，月增 0.17%、年增 34.42%，而第 3 季營收 8.87 億元，年增 15.31%，不僅是單季第 3 高，增幅是 10 個季度以來最高，累計前 3 季營收 27.05 億元，年增 9.3%，維持成長的態勢不變。

漢來美食指出，每年均創下銷售佳績的漢來月餅禮盒，今年 4.2 萬盒在中秋節前一個月即銷售一空，有效挹注成長。

另一方面， 漢來美食今年以來在台南、台中陸續開出漢來上海湯包、漢來蔬食兩個品牌分店，雖展店不快，但新的分店開幕後表現皆十分亮眼，尤其是位於台南南紡購物中心的漢來上海湯包，6 月開幕後業績一路長紅，平均每個月營收均突破 700 萬元，平均日翻桌率超過 7 次，已成為集團品牌中崛起的小金雞。

展望後市，漢來美食旗下米其林餐廳名人坊將首次北上，於 11 月開出在台北的第 1 家店，而 12 月則有漢來海港泰國曼谷店將開幕，營運新動能無虞。