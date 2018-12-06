北美客戶提前備貨 中磊、智邦11月營收靚

網通設備廠 11 月營收陸續公布，率先公布的中磊 (5388)、智邦(2345) 均端出不錯成績，在旺季及北美客戶提前出貨下，中磊月營收衝上 34.2 億元，月增率 19%，創下今年以來新高，智邦則維持在 40 億元之上的高峰，年增率 20%。美中貿易關稅戰持續上演，不少網通廠第四季出現客戶提前拉貨的情況，包括智邦、中磊、啟碁 (6285)、宏正(6277) 等都有客戶提前備貨避關稅，加上傳統出貨旺季，客戶需求本來就比較好，也讓業績表現優於以往。



智邦 11 月合併營收 40.06 億元，較 106 年同期成長約 20.01%。1-11 月累計合併營收 381.52 億元，較 106 年同期增加約 17.45%。法人預估，第四季營收將輕鬆繼續突破百億元大關，不排除挑戰 110 億元，維持前一季的新高表現。



中磊受惠大陸客戶遞延需求與美國客戶提前備貨，加以竹南廠完成擴產，第四季淡季不淡，11 月營收達 34.2 億元，較上月營收 28.8 億元，月增率達 19%，單月營收創下今年以來新高紀錄。累計 2018 年 1 月至 11 月份營收為 300.8 億元。