美傳封殺海康威視 台灣IP Cam出貨量最大中磊受惠大

中磊 (5388) 最壞狀況已經過去，第三季營收、營利率同步回升，EPS 為 0.75 元，第四季、明年營運將持續回升，加上市場傳出美國有意禁售關鍵晶片給海康威視、大華等中國安控廠，台灣 IP Cam 出貨量最大的中磊，受惠獲轉單效益可期，激勵股價連二日強漲，今日盤中一度大漲 8.7%，股價創近三個月新高。中美貿易摩擦擴大為安控產業帶來新契機，美國繼 8 月通過國防授權法案，禁止美政府購買大陸製造的監控產品之後，近日倫敦金融時報 (FT) 報導，美方有意要求英特爾、英偉達等晶片廠禁售關鍵晶片給海康威視，一旦關鍵零元件短缺，高端安控產品恐陷入難產。



市場看好台廠將受惠轉單效益，而中磊是台灣 IP Cam 出貨最大的公司，相關產品營收占比約一成，法人看好在中美貿易摩擦下，安控產業有機會重新洗牌，中磊營運將受惠。



此外，中磊營運也從谷底回升，第三季營收季增 16.7%，產品組合改善拉抬毛利率提升至 13.5%，營業利益率回升至 2.94%，EPS 0.75 元。法人看好第四季營運持續向上達全年高峰，除原先客戶穩定拉貨外，客戶規避美國對中國出口產品的關稅提升至 25% 的關稅也提前拉貨，單季 EPS 可望突破 1 元。



展望 2019 年，在影音資料傳輸需求持續增長，電信商提升頻寬趨勢持續下，營運展望正向，法人看好，歐洲 IAD、北美 SMB 的營收動能有望較佳，NB-IOT 在中國及韓國客戶訂單挹注下，產品出貨數量有機會備增，Gateway 則有機會持續優化產品組合，營運將維持回升表現。