第一金旗下一銀打造行動銀行iLEO 推三種創新轉帳解決方案

數位原生時代來臨，第一金 (2892) 旗下第一銀行針對 35 歲以下年輕客群，打造專屬行動銀行「iLEO」，推出三種創新轉帳解決方案，並於台北金融科技展亮相。「iLEO」強調介面簡易、操作直覺化，使用年輕人語言，以指紋、臉部辨識、手勢密碼、簡易密碼四種快速登入方式，加入「小粉獅」互動元素，營造活潑清新形象，量身打造數位原生世代的需求、數位產品及行銷方案。



第一銀行表示，為提倡年輕人輕鬆理財，除捨去艱澀難懂的術語，更邀集目標使用者進行原型測試和深度訪談，並與學生族群進行使用者研究，建立符合客戶真實需求的行動網路平台。



針對三種創新轉帳解決方案，第一銀行表示，一般轉帳強調一頁式快速轉帳，自由轉帳提供客戶在不知道對方帳號的情況下，輸入對方手機號碼即能透過社群軟體傳送連結完整轉帳，另首創滑滑轉帳功能，跳脫傳統框架，結合年輕客群使用習慣，彈指間就能迅速完成轉帳。



明日即將登場的「FinTech Taipei 2018 台北金融科技展」，第一銀行表示，將規劃數位銀行區、智慧金融區、聰明消費區、社群互動區等四大體驗區，而新版行動網銀「iLEO」也會同步亮相。