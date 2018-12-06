文．胡偉良博士

在一個高速發展的時代裡，一個人要想成功，「機遇」遠比「能力」重要。

選擇大於努力

只有當社會穩定下來的時候，人的能力才決定他能賺多少錢。

所以人的努力在趨勢面前，根本就不值一提！

也因此：選擇大於努力。

很多人並沒弄明白他們是怎麼賺錢的，他們會把自己的成功歸結為能力的結果，事實上並非如此……

和趨勢作對是賺不了錢的

其實一個人的成功失敗，很大程度上都不是個人能力決定的，而是被大趨勢給決定了。

如果在一個不是普遍性的盈利市場上的時候，你會發現賺錢一般都是辛苦錢，也就是跟人比體力才能賺錢，花更多的時間、做更多的研究，那些都是辛苦錢。

而可悲的可能是競爭越充分的市場，你會發現你即使很辛苦了，也是不賺錢的。

展望身邊的人和事，你會發現一些當日在學校不怎麼出色的同學，畢了業也沒有繼續念書，留在國內啥事情也沒幹，結婚生子，然後沒事只能買房子、玩股票，接二連三的買了幾間房子放租，日子過得舒舒服服的。

機會比能力更重要

而一些看來很有出息的同學，在國外讀了Ｎ年的書也就了業，想回台灣過安穩退休日子，回國之後才發現打拚一輩子的結果，可能連一間台北的房子也買不起，更別談過閒雲野鶴的悠閒日子了。

再看看一些住在大陸的親友，當年還巴望著靠台灣的這些親戚們幫他們從國外帶些三大五小的電器用品，帶他們到餐廳打牙祭、大快朵頤的時候，依稀在記憶中，在不太久以前。而現在這些親友都彷彿變了個樣，不僅衣食無缺，還像極了有錢的暴發戶。

是他們能力強嗎？不是的，是因為趕上了好時候，在大發展的格局裡，能力其實是不需要的。我們也發現，那些沒考上大學的同學們，他們國、

高中畢業就開始闖蕩江湖，更早的接觸社會，更早的在不同領域做業務、做學徒，而你反而因為是大學畢業，選擇也比較多，反倒不如他們有更好的積累，一個個都賺了很多錢，而一些自詡名校畢業，其實是不如他們。尤其在過去十五年賺錢最多的房地產行業，一般比拚的其實也是膽魄而非能力。

現在趨勢也在變化，互聯網出現的格局裡，房地產衰退之下，這個趨勢不同了，盈利邏輯也跟著變化了。

活到現在，也辛苦的過了大半輩子，我才頓悟到這個世界上，賺錢的事情，從來不是辛苦的事情。

比辛苦，比得過那些從事體力工作的勞工嗎？比得過在田裡工作的農民嗎？但是他們賺錢比你更辛苦！所以世界上，如果一個行業要靠比能力來賺錢的時候，你會發現好像賺的只能是辛苦錢。更苦命的是甚至很多人還賺不了辛苦錢。

掌握趨勢才能事半功倍

現在創業的人很多，創業有時候選擇大方向很重要，因為賺大錢和賺小錢說白了，其實都會很辛苦，都很艱難，路邊開一個小店鋪要做成賺錢，其實也不見得比做好一個大企業要容易到哪裡去，都不容易，但是同樣辛苦，結果是截然不同的。

這個時候，大格局、大趨勢就顯得非常重要，儘量去做一些符合趨勢性的事情，市場整體向上的時候，只要做得稍微好點，總還是有機會的，而有些行業，你再怎麼認真辛苦的做，其實都注定了最終的結果都不會好。

當我們做投資是要去投資一個賺辛苦錢的公司或行業時，就會發現我們賺取的只能是社會的平均回報率，於是我們到最後發現還是儘量淡化「能力」的重要性，更多看重趨勢性的投資機會，在大趨勢性的格局裡，能力無法量化，很難確切的預測，而大趨勢的視野還是有一定的邏輯可循。

趨勢是一個永遠打不敗的競爭對手

有人說過：有一個競爭對手永遠打不敗，那就是趨勢。

國父孫中山先生也曾說過，「世界潮流，浩浩蕩蕩，順之則昌，逆之則亡」，意思就是任由你再牛逼，你也無法對抗歷史的潮流，這就是趨勢的力量。

但是問題來了，趨勢到底是什麼呢？

趨勢的幾個特徵：

第一個特徵其實是趨勢只有在將起未起的時候，才有意義，太早看到趨勢其實毫無意義，太晚你會錯過太多的東西。

這也是為什麼很多聰明人都賺不到錢的原因，趨勢看到了最後就是虛無主義者，看得太遠的人，其實挺適合做先知，當然也很容易成為先烈，看得太早的悲情案例太多了，意義更是不大。

哥白尼在中世紀就看到了地球不是宇宙中心，結果被當成神棍被火燒死，太多太多聰明人死在了不在當下生活的故事裡去，等撐到風口來的時候，他已經先「走」了。

而如果趨勢都被人看到的時候，其實趨勢也沒意義了，當真理都被大家接受的時候，真理就會淪落為常識，你已經沒有任何機會和優勢來成為一個布道者了。

前些日子聽到一個聰明農民說：

政府要我們種蔥，我們就種蒜。

政府要我們種蒜，我們就種蔥。

這個就是極為簡單的趨勢性發現的案例。

當趨勢被所有人都看到的時候，其實你只能回歸到賺辛苦錢的邏輯裡去，記住辛苦錢往往不賺錢的真理吧。

在這個特徵裡，我們收穫的東西是什麼呢？是提前預判，因為只有在人們尚未發現，而你卻提前發現，也提前動手了，那你或許能有先發性優勢。

很多人其實都能看到一些趨勢性機會，但是能下手的人其實也不多，看多做空，看空做多，甚至看而不做的人，其實都挺多。我們經常聽很多人說，當年我怎麼怎麼看對了，但是這種看對，跟你有啥關係，因為你終究沒下手去幹。

不跟大趨勢做對抗，當然不是說大趨勢不好，就沒有賺錢的機會，只是這種機會會很辛苦。

在一個趨勢起來的時候，乘風而起其實難度並不如想像中大，在新興領域並不需要太大努力，就能較為輕鬆地擊敗固有規則體系裡的王者。

趨勢的第二個特徵是什麼？

是隨機偶然不可測。

我們看到很多是因為技術的不可替代性，群體性特徵的不可測性，使得技術是不可琢磨的，而且群體性特徵的興起使得熱點不斷被改變，你很難把握未來趨勢的機會在哪裡。

我自己觀察和發現，世界上能跟著趨勢賺錢的是兩類人：

一類人是馬雲這樣的人，他們天生具備敏銳的嗅覺，對於市場的理解很通透，而且執行力很強，且夠狠，對自己能狠下心來的人，都能有所成就，如果看準方向，更能成大事。

還有一類人壓根不存在所謂選擇一說，他們中絕大多數人跟著趨勢賺錢，並不是主動意識的結果，而是被動選擇的結果，他們被社會的洪流拋向了不同的領域，然後就是花落誰家是誰家的格局，有人成事，有人敗事，無非是祖墳冒青煙的結果罷了。

在過去的十多年裡，我們這個邏輯和趨勢很明顯，決定你是否賺大錢的邏輯，不是選擇，不是能力，而是運氣。

這個世界，賺小錢才是能力，賺大錢其實是靠命的，努力勤奮，讓你能過比較好的生活，但是，並不是努力勤奮就能讓你成為大富大貴的。

我們過去十多年的趨勢性機會，其實是資產升值，大量的房地產商在過去十年的盈利能力其實是極強的。

只是趨勢一旦逆轉以後，互聯網很輕鬆的就擊垮了這個固有的社會趨勢，不是房地產不行，也不是互聯網太牛逼，而是社會趨勢轉化很快。

在過去房地產是趨勢的格局下，你會發現，我們曾經很多年的首富，都是房地產老闆，他們的出身都極低，為什麼呢？

很多人其實到現在也沒弄明白他們是怎麼賺這個錢的，很多人都會把自己的成功歸結為能力的結果，事實上這不見得是事實，他們剛好在適合的年代碰巧做對了一件事情而已，然後以後就長期堅持這種策略。

千萬不要用戰術上的勤奮掩蓋戰略的懶惰。當一個行業要靠比能力來賺錢的時候，你能賺到的只能是辛苦錢了。

來源：《理財周刊》 954 期

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