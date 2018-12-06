【華冠投顧】市場預期心理所導致，情況明朗之後，將再度引爆大反彈！？

葉良超 分析師

周三，傳出『華為集團』創辦人任正非的長女，也是「華為集團」的財務長孟晚舟，在本月初於加拿大溫哥華被捕。根據國際媒體報導，可能是因華為違反美國出口管制，涉嫌向伊朗出售所至。華為，年營業額高達 6,300 億人民幣，規模是中興通訊的將近 5 倍。市場預期，若日後，受到美國政府禁售令制裁，其影響性非同小可。後續，5G、光通訊、晶片等零組件供應商，所受衝擊可想而之。台灣的華為供應鏈，如台積電、鴻海、聯發科等等，今日也受其影響而下挫。

受此消息影響，今日，包括美、台股全面受到衝擊，加權指數收盤 9684，跌幅 2.3%。

但退一步想，這僅是市場心理因素所導致，實際影響狀況仍不明朗；因此，今日之重挫，或有反應過度之疑慮，日後在情況明朗化之後，或將再度引爆一波大反彈。

接著，本周五重頭戲，美國就業數據即將公佈，美國 11 月季調後非農就業人口變動，前值 25.0 萬人，預期值為 20.5。另外，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 公佈利率決議，時間 12/20 台北時間 03：00，續關注。

12 道瓊，目前來到 24715 上下，今日可鎖定下方 24700-24460 支撐區，隨後若出現彈升，將有機會上看，上方 25086-25470 之初步反壓區。

12 加權，目前來到下方最後一道支撐關卡，上方 9703-9726 之初步反壓若被站上，則向上續航力增，將有機會挑戰下一關卡 9826-9930 之區間。

近期熱門股與值得關注之個股，詳見下述。

2330 台積電：看多！昨日之述『下方支撐區 226.0-220.0 可鎖定，來到此區隨時具彈升之機！』今日最低來到 219.5 止住跌勢。明日若出現上揚，暫觀測上方初步反壓區 224.0-228.0 之區間。

3008 大立光：看多！昨日之預期『保守之區間，位居 3300-3197』。今日，此區被摜破，來到下方最後支撐關卡。短期暫看上方 3150-3172 之初步反壓區是否被站上？此區若被站上，向上續航力增。

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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