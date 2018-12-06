〈華為CFO被捕〉前美國官員：扣留華為高層影響美中關係 中國可能報復

前美國商務部官員、戰略與國際問題研究中心現任技術政策主管 James Lewis 表示，在加拿大應美國政府要求，扣留了華為一名高層後，可能引發中美關係緊張。

華為 CFO 孟晚舟不僅兼任副董事長，也是創辦人任正非之女。傳美國指控華為涉嫌違反對伊朗禁令，因此要求將她引渡至美國。

作為美國智庫的專家，Lewis 表示，華為是中國政府喜愛的企業之一，美國以這種方式對待華為，中國可能會報復，甚至扣押人質。

中國官方已經透過駐加使館回應，孟晚舟被加拿大當局代表美國政府扣留，是嚴重侵犯人權的行為，中方表示堅決反對並強烈抗議。中方已向美、加兩國進行了嚴正交涉，要求美加立即糾正錯誤做法，恢復孟晚舟的人身自由。

加拿大司法部指出，孟晚舟是在 12 月 1 日轉機時被捕。而這個時間，美國總統川普與中國領導人習近平正在晚宴，並做出貿易關稅停戰共識，力圖在 90 天內達成協議，和緩貿易緊張關係。

在此之前，美方多次指控，中國有強制技術轉移、網路竊盜等做法，也質疑中興、華為的產品，認為有竊取資料之虞。另外，對於中國進行補貼，以發展 5G 及自駕車等先進技術，也有所質疑。華為當前野心勃勃，要成為 5G 的領先者。

對於這些被捕，華為回應表示，不知她有任何不當行為，相信最終會給出公正結論。但也強調，公司遵守業務所在國所有法律法規。

市場擔心，此一事件可能引發中美緊張關係升級。在孟晚舟被捕消息發布後，美國股指期貨和亞洲股市均走低，無論這些公司是否為華為供應鏈或概念股。