中國國務院通過專利法修正草案 加大打擊侵犯智財權

中國總理李克強 5 日主持召開國務院常務會議，通過《專利法修正案 (草案)》，加大打擊侵犯智慧財產權，草案將提請全國人大常委會審議。

這是繼國家發改委等部門發通知，將懲戒知識產權失信者後，中國又一次針對智財權的行動。美中目前正休戰 90 天積極談判，保護智財權被視為一大重點。

5 日通過的草案中，著眼加大打擊侵犯智財權的力度，借鑒國際做法，大幅提高故意侵犯、假冒專利的賠償和罰款額，顯著增加侵權成本，震懾違法行為。同時，明確侵權人配合提供相關資料的舉證責任，提出網絡服務提供者未及時阻止侵權行為，須承擔連帶責任。

草案還明確了發明人或設計人合理分享職務發明創造收益的激勵機制，並完善專利授權制度。會議決定將草案提請全國人大常委會審議。

在前一天，中國國家發改委網站公布，為加快推進知識產權 (專利) 領域信用體系建設，建立健全失信聯合懲戒制度，國家發改委、人民銀行等 38 個部門近日聯合簽署《關於對知識產權 (專利) 領域嚴重失信主體開展聯合懲戒的合作備忘錄》，並印發通知。

美方之前一直批評中國放任智財權侵犯，中國外交部發言人耿爽最新回應表示，中美關於智財權的討論一直在進行，從沒有停止過。中方在這一問題上的立場和態度，美方是非常清楚的。中方也將繼續致力於在下一步磋商中，同美方共同探討妥善解決有關問題的辦法。