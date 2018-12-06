奇力新、信昌電11月營收跌落逾半年新低 被動元件族群股價重摔

被動元件 11 月業績持續受到中美貿易戰影響，已公布營收的包含國巨 (2327) 集團的奇力新 (2456) 及華新科 (2492) 旗下信昌電 (6173)，11 月營收皆較 10 月下滑，第四季淡季業績持續持弱，也讓今日被動元件股價全數慘綠，包含國巨、華新科、奇力新、大毅(2478) 股價皆打入跌停，禾伸堂(3026)、信昌電也有近 9% 跌幅。第四季進入被動元件需求淡季，再加上中美貿易戰導致客戶拉貨需求趨緩，也導致被動元件第四季業績展望保守，其中，奇力新營收連續兩個月下滑，11 月失守 14 億元，信昌電營收則連續三個月下滑，11 月營收也降至 4.92 億元，營收雙雙跌落至今年 5 月後新低。



奇力新 11 月營收 13.97 億元，月減 8.37%，年增 24.76%；累計 1-11 月營收 163.47 億元，年增 42.33%。信昌電 11 月營收 4.92 億元，月減 12.17%，年增 73.43%；累計 1-11 月營收 53.44 億元，年增 84.58%。