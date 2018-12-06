大客戶調降財測 穩懋VCSEL 12月出貨不妙 Q4營收恐低於預期

三五族龍頭穩懋 (3105) 公布 11 月營收達 13.95 億元，月增 0.27%，連 2 個月自谷底回溫。不過，先前大客戶 Lumentum(LITE-US)調降財測，後續可能砍單，穩懋第四季 VCSEL 的出貨量恐低於預期，明年第一季是傳統淡季業績也難好轉，原本第四季營收季增 5%(Mid-Single digit)的財測也恐破功，預估僅持平或微增 1~2%。此外，網通設備大廠華為驚傳副董事長兼財務長孟晚舟在溫哥華遭到逮捕，因涉嫌違反美國對伊朗的貿易制裁而將被引渡到美國，網通股首當其衝，身在供應鏈的穩懋(3105)，今日盤中股價也大跌 9%。



穩懋先前法說表示，Vcsel、基礎建設訂單較前一季成長，但行動通訊、Wi-Fi 持續受到終端市場不佳及庫存調整影響，沒有太大起色，第四季營收預估較前一季成長 5%(Mid-Single digit)。穩懋公布 11 月合併營收 13.95 億元，較去年同期衰退 26.07%，較上月小增 0.27%；累計前 11 個月營收 158.72 億元，年增 4.96%。



不過，大客戶 Lumentum 在 11 月底調降財測，穩懋表示，VCSEL 在 10、11 月的出貨表現符合預期，但不排除後續客戶有下修出貨的可能性，對第四季整體營收可能會有個位數百分比的影響，不過，營收應該還是不會比第三季衰退。