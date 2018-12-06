儒鴻明年訂單旺 業績逆勢成長可期 法人估EPS上探19元

儒鴻 (1476) 訂單能見度已達明年第二季，明年業績成長展望審慎樂觀，法人估明年 EPS 上探 19 元，短期內，因美國感恩節銷售佳，有利於耶誕節銷售。儒鴻週三 (5 日) 股價因外資降評報告連發而重挫以跌停板收盤，不過，日前才召開法說會中的儒鴻，認為現階段掌握到的訂單狀況並無變化，加上差異化商品效益，明年審慎樂觀。



因此，週四 (6 日) 該股雖遇大盤重挫逾 200 點的利空衝擊，使早盤以下跌 8 元開出，創下 326 元的半年來新低價，但隨即逆勢上漲逾 2%，最高來到 344 元價位，逢低承接買盤不弱。



儒鴻 10 月營收達 27 億元，創歷史新高紀錄，推升前 10 月營收達 227.25 億元，年增率 16.8%。法人評估 11 月業績雖下滑機率高，但仍可望持強表現，第四季將突破 70 億元創高。



法人指出，儒鴻目前訂單能見度直達第二季，上半年業績確保成長無虞，如果耶誕節旺季銷售佳，即有利於明年下半年訂單的表態。因此，儘管明年因美中貿易戰使整體大環境的狀況充滿變數，但儒鴻差異化產品布局奏效，客戶釋單占比提升，明年逆勢成長可期。