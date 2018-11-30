美方持續施壓 華為面臨英、德封殺窘境

作為全球最大的通訊設備製造商，華為 (Huawei) 多次在英、德兩國進行大規模 5G 無線網路技術測試，然而在美國代表團本月的訪歐之行後，兩國政府對於華為的態度產生改變，從原先的開放轉為謹慎。

據外媒報導，美方在此次訪歐行中向英、德兩國傳達，必須在通訊領域保障各自電信網路與供應鏈的安全的訊息。

美國政府更與其他使用華為設備的國家接觸，包括日本、義大利等，告知使用華為設備的潛在風險，甚至考慮投入資金，幫助棄用中國設備的國家發展電信業。

美方長期認為，中國企業與該國政府之間的緊密聯繫使其產品容易受到監聽及干擾，因而產生傷害國家安全的疑慮。

德國官員對此表示，儘管現在談論政府是否禁止華為參與該國 5G 建設還為時過早，但相關政府部門確實已加深其擔憂。

英國方面則稱完全禁止華為向該國提供 5G 技術的可能性不大，但根據相關情報人員透露，該國政府已試圖將華為減速，幫助市場上其他企業與其競爭。

現今華為面臨來自多國政府的阻力，澳洲與紐西蘭政府甚至已針對此問題作出實際行動。

今年 8 月澳洲政府便以國家安全為由，禁止華為與中興在該國提供 5G 無線網路技術與網絡建設，紐西蘭政府也於本週三 (28 日) 跟進，成為繼澳洲政府後，第 2 個以國家安全風險為由，禁止國內通訊營運商使用華為 5G 技術設備的國家。

中國政府對於華為遭各國封殺表達「高度關切」。外交部發言人耿爽在例行記者會上表示，希望各國能為中國企業提供公平競爭環境。