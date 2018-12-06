宏達電新增支援萊特幣購買EXODUS 1 並發表多功能加密貨幣錢包Zion

宏達電 (2498) 今(6)日宣布新增支援萊特幣購買「EXODUS 1」，即日起「EXODUS 1」搶先體驗版手機可透過比特幣、乙太幣及萊特幣這三種加密貨幣在 HTC Exodus 官網進行交易；萊特幣為全球知名主要加密貨幣之一，萊特幣創始人 Charlie Lee 目前也兼任 HTC Exodus 團隊顧問一職。HTC 區塊鏈長陳信生也宣布「EXODUS 1」搶先體驗版手機訂於昨 (5) 日全球出貨；同時，也介紹 HTC Exodus 團隊研發之多功能加密貨幣錢包 Zion。宏達電表示，「EXODUS 1」配備 HTC 旗艦機等級的優異性能及設計，內建獨立於安卓系統的安全架構(Secure Enclave)，將用戶的密鑰妥善保存；且結合尖端的區塊鏈技術和必備的應用軟體，創造出突破性的智慧型手機體驗，並向擁有相同願景的合作夥伴發佈密鑰管理 API 和軟體開發套件，以擴展區塊鏈生態系統，共同堅實網際網路安全與信任的根基。
HTC 區塊鏈長陳信生表示，EXODUS 1 是全新開始的第一步，這是一支內建硬體錢包的 Android 手機。手機與硬體錢包結合，使用者持有這支手機，就等於持有自己的密鑰 (private key)，唯有使用者「自己持有密鑰」，才有可能實現去中心化，保障網際網路安全；而未來大家將能夠像是隨身攜帶手機一樣，把自己的數位資產、數位身份帶在身上。
至於 HTC Exodus 官網公布的 Zion，實現 HTC 致力於網際網路安全與去中心化的承諾，具有去中心化應用、代收、支付、及規劃未來將會有 (貨幣) 兌換和交易市集等功能；提供可信任執行環境(TEE)，建構獨立於安卓系統的安全架構(Secure Enclave)，將用戶的密鑰妥善保存。此外，當用戶需要授權交易時，Zion Trusted UI 會創建一個安全的環境，防止惡意軟體在此過程中竊取資訊。
宏達電 (2498) 今(6)日宣布新增支援萊特幣購買「EXODUS 1」，即日起「EXODUS 1」搶先體驗版手機可透過比特幣、乙太幣及萊特幣這三種加密貨幣在 HTC Exodus 官網進行交易；萊特幣為全球知名主要加密貨幣之一，萊特幣創始人 Charlie Lee 目前也兼任 HTC Exodus 團隊顧問一職。HTC 區塊鏈長陳信生也宣布「EXODUS 1」搶先體驗版手機訂於昨 (5) 日全球出貨；同時，也介紹 HTC Exodus 團隊研發之多功能加密貨幣錢包 Zion。宏達電表示，「EXODUS 1」配備 HTC 旗艦機等級的優異性能及設計，內建獨立於安卓系統的安全架構(Secure Enclave)，將用戶的密鑰妥善保存；且結合尖端的區塊鏈技術和必備的應用軟體，創造出突破性的智慧型手機體驗，並向擁有相同願景的合作夥伴發佈密鑰管理 API 和軟體開發套件，以擴展區塊鏈生態系統，共同堅實網際網路安全與信任的根基。