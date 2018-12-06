宏達電新增支援萊特幣購買EXODUS 1 並發表多功能加密貨幣錢包Zion

宏達電 (2498) 今(6)日宣布新增支援萊特幣購買「EXODUS 1」，即日起「EXODUS 1」搶先體驗版手機可透過比特幣、乙太幣及萊特幣這三種加密貨幣在 HTC Exodus 官網進行交易；萊特幣為全球知名主要加密貨幣之一，萊特幣創始人 Charlie Lee 目前也兼任 HTC Exodus 團隊顧問一職。HTC 區塊鏈長陳信生也宣布「EXODUS 1」搶先體驗版手機訂於昨 (5) 日全球出貨；同時，也介紹 HTC Exodus 團隊研發之多功能加密貨幣錢包 Zion。宏達電表示，「EXODUS 1」配備 HTC 旗艦機等級的優異性能及設計，內建獨立於安卓系統的安全架構(Secure Enclave)，將用戶的密鑰妥善保存；且結合尖端的區塊鏈技術和必備的應用軟體，創造出突破性的智慧型手機體驗，並向擁有相同願景的合作夥伴發佈密鑰管理 API 和軟體開發套件，以擴展區塊鏈生態系統，共同堅實網際網路安全與信任的根基。



HTC 區塊鏈長陳信生表示，EXODUS 1 是全新開始的第一步，這是一支內建硬體錢包的 Android 手機。手機與硬體錢包結合，使用者持有這支手機，就等於持有自己的密鑰 (private key)，唯有使用者「自己持有密鑰」，才有可能實現去中心化，保障網際網路安全；而未來大家將能夠像是隨身攜帶手機一樣，把自己的數位資產、數位身份帶在身上。



至於 HTC Exodus 官網公布的 Zion，實現 HTC 致力於網際網路安全與去中心化的承諾，具有去中心化應用、代收、支付、及規劃未來將會有 (貨幣) 兌換和交易市集等功能；提供可信任執行環境(TEE)，建構獨立於安卓系統的安全架構(Secure Enclave)，將用戶的密鑰妥善保存。此外，當用戶需要授權交易時，Zion Trusted UI 會創建一個安全的環境，防止惡意軟體在此過程中竊取資訊。