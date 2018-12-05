〈大立光營收疲軟〉11月表現低盪 分析師：股價再殺破低點機率有限

蘋果供應鏈一再傳出 EMS 廠下修訂單的狀況，大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 11 月營收為 40.08 億元，月減 23.08%，且 12 月營收將還要下滑，證券分析師張陳浩指出，蘋果手機銷售不振為市場已知的利空，短期內大立光股價要殺破前波低點 2875 元，機率並不大。

張陳浩指出，大立光今日盤後公布的 11 月營收，較稍早市場估算的低，恐造成市場失望性賣盤在明天早盤傾巢而出，不僅會造成大立光股價開低，也恐牽動整體台股走勢不利，但即使大立光股價開低 5%，也可能走出留下影線或開低走高的格局。

張陳浩指出，今天盤中法人對大立光 11 月營收研判分兩派，在已知大立光 11 月營收將較 10 月下滑的前提之下，較樂觀看法是預期大立光 11 月營收應介於 45-47 億元之間，偏悲觀看法則認為大立光 11 月營收將在 43-45 億元之間，但結果完全低於市場的預期。

不過，張陳浩指出，大立光股價已由周一漲停 3705 元連跌兩天，到今天收盤的 3370 元，股價跌幅已達 9.04%，今天股價仍收在月線 3313 元之上，蘋果新手機銷售狀況不佳為市場已知的狀況，預估在大立光今天的 11 月營收低於法人預期之下，雖然有一定的衝擊程度，但後續不確定性因素降低，大立光 11 月 13 日的波段低點 2875 元應可守得住，最關鍵的因素在中長線買盤能否在此刻分批買進大立光股票。

不過，證券分析師黃漢成指出，大立光 11 月營收 40.08 億元，不僅「低於預期」且是「非常差」，接下來從 12 月到明年的 3 月，都是大立光營運淡季，目前觀察大立光股價走勢，可能一舉摜破 3000 元大關，甚至一併連前波段低點的 2875 元也可能失守。

在外資不斷對大立光第 4 季營收向下修正之際，外資已連續賣超大立光 7 個交易日，合計賣超張數達到 899 張。