創意總座稱今年市場景氣雖與年初預估有落差 但營運狀況仍不錯

IP 設計服務大廠創意 (3443) 因逐步漸入產業淡季，11 月營收 12.72 億元，較 10 月小減 2%；總經理陳超乾提到，今年市場景氣雖然與年初時預估有些落差，但創意營運狀況依然不錯。因逐漸步入傳統淡季，創意 11 月份營收 12.72 億元，較 10 月營收減少 2.0%，但較去年同期增加 2.6%，累計今年前 11 月營收達 124.78 億元，較去年同期增加 14.2%，而法人圈估算，創意今年營收將可較去年成長 2% 至 13%。



回顧今年表現，創意總經理陳超乾坦言，今年市場景氣雖然與年初時預估有些落差，不過，創意營運狀況依然不錯，是成長的一年。他提到，目前半導體產業庫存水位較高，但可以期待，預期明年第二和第三季庫存可順利消化。



就美中貿易問題，陳超乾表示，目前情勢稍緩，但仍須觀察雙方後續談判結果。至於市場關心的比特幣議題，他指出，挖礦加密貨幣市場需求疲軟，影響創意的相關業務，但創意將比特幣視為「機會財」，沒有列為成長動能，今年比特幣相關業務約占營收比 2 成。