致新收購類比科 溢價幅度達36.9% 可藉此擴大市占率與營運規模

類比晶片大廠致新 (8081) 昨(5)日晚間宣布以每股 23 元新台幣，公開收購面板類比晶片業者類比科 (3438) 已發行普通股，以類比科 5 日收盤價 16.8 元計算，溢價幅度達到 36.9%，預計收購幅度最低 5%，最高 90.07%；透過此收購案，將可持續擴大致新在面板電源管理晶片的市場占有率。致新宣布，以每股 23 元新台幣作為對價，公開收購類比科已發行普通股，收購日期自 12 月 7 日至 2019 年 1 月 10 日，預計將收購類比科最低 3,368,987 股，占類比科已發行股數的 5%，最高預計收購類比科 60,691,735 股，預計占類比科已發行普通股股數的 90.07%，當達到 5%，本收購案就達到成就。



致新董事長謝南強更直言，市場競爭劇烈，此舉將加速中小型 IC 設計的整併，而致新和類比科應用領域相近，透過公開收購，將可結合兩公司研發實力及銷售管道，發揮規模經濟效益。而致新也會考量彼此員工與股東權益之基礎上，與類比的經營團隊進行營運、業務、組織等各面向的合作。



業界則認為，近年來類比科營運辛苦，尤其過去雖有收購微控制器廠遠翔科，但效益不佳，而致新規模較大、營運穩健，若類比科成功被致新收購，對雙方都有加分效果，致新也可藉此提高市占率，並擴大營運規模。



致新第三季合併營收 12.73 億元，歸屬母公司稅後淨利 1.82 億元，每股淨利 2.12 元，累計今年前三季 33.18 億元，歸屬母公司稅後淨利 3.53 億元，每股淨利 4.12 元。類比科今年前三季稅後淨損 7676 萬元，每股虧損 1.14 元。