避中美貿易戰火 瑞軒擬赴越南設廠 上半年勉力維持小賺

日前美國擬對中國製造 TV 整機課徵高額關稅，雖然最後並未實施，為了避免中美貿易戰不確定因素，瑞軒 (2489) 董事會決議投資 1600 萬美元赴越南設廠，擴增大陸以外的生產基地，以降低後續營運風險，上半年 TV 面板跌價，瑞軒第二季本業虧損縮小到 8500 萬元，匯兌、租金等業外收益挹注，上半年勉力維持小賺格局，每股盈餘 0.07 元。瑞軒第二季營收約 33.82 億元，毛利率來到 11.03%，較前一季增加 1.41 個百分點，本業虧損縮小到 8500 萬元，新台幣兌美元匯價回貶，匯兌收益、租金等業外挹注，單季稅後盈餘 5700 萬元，季增 8 成，每股盈餘 0.04 元。



上半年仍為傳統淡季，出貨量約 150 萬台，為了避免 TV 面板跌價，衍生跌價損失，部分客戶出貨型態改為指定面板，故不列入營收計算，展望下半年為歐美年底銷售旺季，TV 出貨表現可望逐漸回溫，按往例第四季將是今年營運高峰。