聚陽11月業績雙位數年增 商品差異＋優異管理 明年成長審慎樂觀

成衣大廠聚陽 (1477) 公告 11 月業績，單月合併營收為 16.2 億元，較上月減少 28.06%，年增率為 16.71%，累計前 11 月營收為 216.9 億元，年增 5.7%。在客戶釋單增加以及產品組合優化，加上匯率助攻，法人估計聚陽下半年獲利將有兩位數年增率。不過，週三 (5 日) 亞系外資出具該公司與儒鴻 (1476) 報告，評等均為「劣於大盤表現」，使聚陽股價以下跌 1.43% 或 2.5 元作收，來到 172 元價位，儒鴻更遭打入跌停。



亞系外資表示，美國需求從明年第二季將開始減緩，而聚陽主要客戶 GAP、Kohl''s 和 Target 第三季業績利潤率均未達標，庫存卻年增 8%、5% 及 18%，意味明年訂單有減少風險。



不過，據了解，聚陽耕耘差異化商品，聚焦高毛利業務，其客戶所釋出訂單均是相對熱銷的產品，加上聚陽管理能力優異，使明年營運成長仍可期待。該公司第四季業績維持強勢格局，10 月、11 月營收分別以 22.45 億元與 16.15 億元，較同期分別有 12.7% 與 16.7% 的增幅，使累計前 11 月營收已達 216.9 億元，年增率 5.7%，為今年累計增幅最高峰。



法人評估，聚陽 12 月業績有機會重回 20 億元大關，本季營收上探 60 億元，創歷來同期新高。