【大慶證券】盤前分析－內憂外患夾擊 台股拚力守9767點



◆盤勢分析

由於美國前總統老布希舉行國葬，美股休市一天，受到川普周二在推特放話，稱自己是關稅人，並強調中美休兵僅是 90 天，如中方不遵守依然會即刻加徵 25% 關稅，造成前一日慶祝氣氛消退，國際股市大幅下挫，加上美國 3 年期及 5 年期殖利率曲線在周二出現倒掛，較具指標的 2 年期及 10 年期殖利率差距縮窄至 11.6 個基點，顯示市場對於未來經濟趨於保守，加上英國脫歐以及義大利赤字問題的國際紛擾，如不順利化解，相關不利因素對經濟影響將越加嚴重。

昨日亞股普遍收黑，其中台股跌幅相對較重，早盤開低 111 點震盪後，盤中跌幅一度擴大至 188 點，所幸尾盤跌勢微幅收斂，收在 9916 點，下跌 166.8 點，成交金額 1155 億元。以技術面來看，雖集中市場跳空開低，跌破周一長紅 K 下緣，且跌破 5 日線之下，但在昨日台股賣壓沉重之際，外資期貨多單仍小幅增加 87 口，加上淨多單口數尚有 35888 口，顯示外資對於後市行情並不悲觀，加上指數依然在月線之上，研判只要 11/28 長紅 K 低點 9767 點不破，整體格局尚未翻空。

觀察昨日盤面，蘋概族群受到蘋果遭降評等，普遍收黑，大立光、台積電、鴻海、可成，跌幅落在 1.87%-3.71%；矽晶圓表現更為疲弱，指標股 - 環球晶、中美晶分別下跌 4.29%、4.99%；被動元件也見漲多回檔，龍頭國巨、華新科及禾伸堂跌幅均在 3.33%-3.85% 之間，但有部分個股如智寶、凱美，受到收購題材激勵，逆勢上揚 2.24%、9.57%。反觀光通訊的光環上漲 3.24%，華星光則遭逢賣壓，開高走低終場跌幅 0.47%；天線的兆赫也上漲 2.5%，表現強勢；IC 載板族群受惠於營運轉機及投信作帳拉抬，欣興、南電盤中開低走高，尾盤皆有 1.02% 及 1.55% 的漲幅。整體來看，盤面維持快速輪動，短線漲多個股留意拉回壓力，但具備基本面利基及未來展望樂觀之族群，整理過後仍有機會表態，因此只要不破重要支撐，後續都有機會重新加入輪動，且因時序已近年底，投信及集團作帳類股也可持續留意，相關族群可參考 5G、電動車、PCB 族群等。

