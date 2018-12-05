【統一投信】統一證券2019年投資展望會 洞燭先機 「豬」事大吉

集結旗下三大操盤專家，統一證券債券部副總葉明杰、統一全球新科技基金經理人郭智偉，以及統一投顧董事長黎方國，於今日 (12/5) 在台北喜來登大飯店舉辦 2019 年投資展望會，帶領投資人掌握全球經濟動向，洞燭最佳投資先機。

2018 年隨美國進入景氣擴張及升息循環中後期，全球金融市場波動加劇，新興市場表現隨著美元指數走強及資金外流而明顯走弱。統一證券葉明杰副總表示，2019 年預估全球經濟仍維持溫和成長，但增速將略低於今年。美國將維持漸進式升息，歐洲央行預計最快明年夏季後才有升息機會，日本央行將視經濟表現調整寬鬆貨幣政策，而新興市場則有機會因美元指數或見高點下自今年谷底中翻揚。整體而言，明年操作難度提升，仍須關注中美貿易戰及英國脫歐等議題，建議投資人務必強化風險意識，才能在動盪市場中穩健獲利。

全球科技股將是 2019 年投資首選，統一全球新科技基金經理人郭智偉認為，目前正邁入雲端 2.0 與 AI 新世代，科技大趨勢才剛開始，全球科技類股長期成長性遠高於大盤，且未來將受惠於各種新應用的展開，但在股價表現上，相對於全球股市仍尚未享有其應有的估值溢價，可說是「高 CP 值」的投資標的，看好未來三年具有高成長的 AI、5G、車用電子、雲端軟體、智慧醫療、金融科技，建議投資人選股主軸可聚焦於關鍵變革技術、體質強健及受惠於數位轉型的企業，尤其是能引領大趨勢發展方向的領導廠商。

有別於國內其他研究機構普遍對 2019 年股市行情悲觀保守的看法，統一投顧黎方國董事長獨排眾議定調明年是行情蓄勢待發的「豬事大吉」年。明年台灣的經濟成長率 (GDP) 與今年約略相當，從 2.65% 微幅下滑至 2.45%，但由於許多影響今年股市的負面因素都得到解決，三大底部訊號已經出現，台股底部確立，因此對於明年股市抱持相對樂觀看法。預料明年指數高低點將在 9500~11500 點間，第 1 季上看 10500 點，第二季及第三季小幅回檔整理，第四季在選舉行情帶動，可望再度展開攻勢，挑戰全年最高點 11500 點。黎方國歸納出六大選股方向，無論科技股或是傳產股，明年都有機會，包括 (1) 中美貿易戰的轉單受惠股、(2)手機的新應用、(3)5G 網路、(4)電動車、(5)散裝類股，以及 (6) 跌價受惠股都是投資人可以留意的標的。

展望 2019 年，隨著川習會會談順利，中美貿易戰暫且休兵，之前壓抑景氣的負面因素消失，預期聯準會 (Fed) 升息速度及幅度將逐漸緩和，原本強勢美元將走軟，資金重回新興市場，解除原本令人擔心的新興市場貨幣危機，再加上中國將迎來建政 70 周年股市「逢十」必漲的慣性，以及台股總統大選政策作多的選前行情，因此無論是全球、中國，抑或是台灣都有機會，建議投資人可好好掌握「豬事大吉」年之投資契機。