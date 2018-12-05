〈理財〉國人保費支出亞洲第二高 銀行信用卡祭三大優惠爭搶保戶

台灣保險滲透率稱霸全球，根據統計，去 (2017) 年台灣民眾每人平均約花新台幣 15 萬在保險費用上，全球排名第 6，在亞洲市場排名第 2，讓保費繳納成為銀行信用卡廝殺的重點戰場之一，不讓民營銀行專美於前，公股行庫兆豐銀行也跟進參戰，新推出的「Mega One 一卡通聯名卡」主打三大優惠，爭取卡友青睞。

目前市面上保險類信用卡，主要有台北富邦的鑽保卡、玉山銀行南山聯名卡、凱基銀行的中壽聯名卡，提供卡刷繳納指定保單保費，除了可享保費折扣外，還可額外享有現金回饋或分期零利率，但要注意的是，卡友通常只能在現金回饋與分期零利率中二選一。

以台北富邦的鑽保卡為例，刷卡繳納富邦人壽指定商品享可享 1% 保費折扣，此外，鑽保卡友還提供最高可設定 12 期分期 0 利率或 0.5% 現金回饋兩種回饋，但要注意的是，卡友只能在兩種回饋中二選一。

玉山銀行的南山聯名卡，扣繳南山人壽指定保單同樣享有 1% 保費折扣，同時提供設定 3 或 12 期分期繳納零利率、0.2% 現金回饋，但卡友同樣只能在分期零利率與現金回饋中擇依使用。

凱基銀行的中壽聯名卡提供中壽保單扣繳 1% 現金回饋與 6 期分期零利率，不過卡友同樣只能在分期零利率與現金回饋中二選一。

而龐大的保費商機也讓公股行庫想要跟進分一杯羹，積極衝刺消金業務的兆豐銀行，近期為拓展信用卡版圖攻勢不斷，今 (5) 日宣布推出「Mega One 一卡通聯名卡」，提供「刷卡繳保費 1% 現金回饋」、「最高可設定 12 期分期繳納」、「分期同享現金回饋」三大優惠，挑戰保險信用卡市場。

兆豐銀行表示，市面上保險聯名卡雖同時提供分期零利率與刷卡回饋等優惠，但卡友往往只能在分期與刷卡回饋中二選一，刷「Mega One 一卡通聯名卡」繳保費，比照國內一般消費 1% 給予現金回饋，刷卡金額滿 6,000 元還可設定分期 12 期分期零利率優惠。