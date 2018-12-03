〈理財〉3類上班族年終保單健檢重點大不同 補足保障安心跨年

許多人常常買了保險後，若沒有發生理賠事故或人生起了重大變化，大多數不會再去翻閱保單內容，因而錯過調整保單的好時機。全球人壽建議，年底是好好幫自己跟家人的保單進行一次年終健檢的最佳時機，看看過去買的保障，是否符合現在及未來的需求。全球人壽根據年資及所得建議小資上班族、中產上班族及熟齡上班族等 3 大族群，年終保單健檢的檢視重點有哪些，補足保障迎接新的一年。

全球人壽表示，不同年資及所得上班族可按照現在的需求、生活與資產狀況，調整保單健檢重點，更快速了解狀況，確認過去買的保障，是否能符合現在與未來的生活需求。

小資上班族檢視重點：意外及醫療保障

若是剛出社會 5 年內、薪資才剛起步、正在累積工作經驗的小資上班族，其保單健檢的重點在自己身上，應思考「我投保的險種內容，能否給予自己完整的保障」。小資上班族通常是「顧好自己就好」，所以最大的風險，就是自己因意外、疾病而無法工作，導致收入中斷，就該檢視自己的保障是否能轉嫁此風險。

全球人壽建議，許多小資上班族因工作或休閒娛樂經常需要在外趴趴走，所以首先應檢視自己的意外與醫療保障是否足夠。通常因意外的傷害保障包含傷害險與傷害醫療險；前者主要是當被保險人也就是小資上班族因意外失能或身故，給付保險金給受益人；後者則是因意外住院提供定額或實支實付理賠。

至於醫療保障，則要檢視有沒有投保實支實付型住院醫療險、以及保障額度是否足夠。實支實付型住院醫療險主要能將被保險人因意外或疾病住院時，所面臨的自費支出風險轉嫁給保險公司，讓小資上班族能有更完整的保障。另外，若擔心因意外或疾病導致失能，無力再工作，可檢視自己是否有投保失能扶助險的必要性。

中產上班族檢視重點：家庭及重病保障

至於若是年紀再長一點、工作經驗已經有 10 年以上，甚至已經成家立業有小孩的中產上班族，全球人壽認為其進行保單健檢的邏輯與小資上班族大不同，應思考「我投保的保單險種，能否照顧家人，同時給自己保障」。通常中產上班族要檢視自己的壽險保額，是否能轉嫁家庭的所有負債如房貸、車貸等、家庭未來 5～10 年的生活費用，以及小孩至少上大學的教育費用，用這筆保險金讓家人過著無憂的生活，不會因自己意外傷害或疾病離開而有所影響。

至於自己的保障，除了跟小資族一樣，要檢視傷害醫療險與實支實付型住院醫療險夠不夠之外，因年紀漸長，發生重大疾病或癌症的機會較高，為了給自己更好的醫療品質，且不給家人帶來經濟負擔，應思考是否要投保重大疾病險或是癌症險。這 2 種保單通常提供一次給付保險金，所以保額的規劃建議至少要以 2 年以上的家庭年支出為主，才能給自己與家人完整的保護。如果選擇的是多次給付的癌症險，保額的規劃則是建議至少要以填補家庭 1 年的支出，讓抗癌的長期治療中能有持續的經濟支援作後盾。

熟齡上班族檢視重點：累積退休資產的速度

至於年資 20 年以上、資產較為豐厚的熟齡上班族，則要同步檢視自己現有的資產現況，以及是否已實現了原先設定的財務目標。全球人壽建議，若是發現過去的準備不足，無法實現財務目標，可選擇利率變動型保單。它的特色是，當宣告利率大於預定利率時，可領到增值回饋分享金，且繳費年期，可隨個人需求與財務目標來搭配。

舉例來說，距離退休年齡還有 10 年以上者，適合投保長年期繳費的保單，定期投入累積資產；反之，距離退休年齡小於 10 年者，則適合投保短年期繳費或躉繳的保單。

全球人壽提醒，保單健檢時應徹底了解保單的內容、是否有符合現階段的人生需求提供適合的保障範圍。