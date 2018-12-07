磐石保經獲頒金融之星 橫掃三大類獎項

第七屆台灣最佳財務策劃師選拔暨第四屆金融之星公司獎項頒獎典禮於 12 月 5 日舉辦，磐石保經是業界唯一一家，縱橫三大類獎項的保險經紀人公司，包括金融之星公司獎項之最佳保險專業創新獎，以及台中合冠營運中心勇奪「團體組獎」財務策劃最佳表達獎，高雄據點劉柳賢獲「個人獎」優良獎。

主辦單位表示，為了配合政府政策發展金融服務產業而特別設立了「金融之星公司獎項」，期盼樹立金融業楷模，藉由鼓勵及表揚金融機構，激勵金融業形成正面市場環境與提高競爭力。

磐石保經表示，此次囊括三大類獎項，再度獲產、官、學界肯定。該公司透過 IFA 第三方獨立財務顧問服務客戶，強調全面、客觀、創新及熱誠，以客戶需求為導向，提供專業諮詢，結合大數據分析及商品平台系統，推展「IFA3.0 智能商品平台」，「專業」、「精準」、「快速」地提供客戶專屬服務。

磐石保經指出，2018 年底更整合業績管理、銷售資源、教育訓練等相關行政後台資訊系統，打造「虛擬助理」，將 AI 人工智能導入管理與服務系統，讓營銷數據化，管理自動化，行政智能化，投保電子化，資訊安全化，充分運用科技智能結合業務夥伴服務溫度，達到人機一體，虛實整合的新銷售模式，為保險從業人員提供與時俱進的行銷、增員利器。