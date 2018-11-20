燿華今年營收將超越190億元創新高 南通新廠後年Q1量產

智慧型手機市場下半年銷售不振，蘋果供應鏈燿華 (2367-TW) 全年營收將無法達成今年初設定的 200 億元目標，不過，燿華今 (20) 日下午參加國票證券投資論壇指出，第 4 季預估營收延續第 3 季水準，全年將以超越 190 億元營收創新高。

燿華今年切入蘋果 AirPods 無線耳機軟硬結合板供應鏈，由於蘋果預計明年第 1 季推新款無線耳機，造成燿華第 4 季營收看法轉趨保守，預期可能略低於去年同期 61.24 億元。

今年全球汽車市場下半年銷售下滑，中國大陸車市也連續 4 個月轉弱，燿華副總經理吳錦芳指出，全球在車用電子應用穩定成長，車用 Anylayer HDI、車用軟硬結合板及車用板獲認證的廠商數持續攀升，有助明年車用板業績。

同時，燿華江蘇南通投資設立的新廠已經動工，預計 2019 年年底完工，2020 年第 1 季量產，將可銜接上海展華廠生產，設計月產能在每月 90-100 萬呎，高於目前現有的上海展華廠產能。

燿華第 3 季營收 53.17 億元，毛利率 14.86%，季增 3.9 個百分點，年減 1.08 個百分點，稅後純益為 2.33 億元，超越上半年獲利總和，季增 1.41 倍，年增 26.41%，每股純益 0.38 元。

燿華累計前 3 季營收為 143.14 億元，毛利率為 13.16%，年增 1.07 個百分點，稅後純益 3.78 億元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.61 元。

燿華第 3 季毛利率 14.86%，季增 3.9 個百分點，年減 1.08 個百分點，主要是去年 9 月起對美系客戶新料號訂單開始放量出貨，帶動毛利率表現，不過今年對同一客戶出貨略有延遲。

燿華已公布 10 月營收為 18.41 億元，創史上第三高單月營收，月增 1.82%，年增率 1.59%，累計前 10 月營收 161.54 億元，年增 16.74%。