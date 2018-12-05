台灣主要報紙重要財經新聞 2018年12月05日

鴻海董事長郭台銘指出，美國已明確將中國大陸視為戰略競爭對手，大陸將會被拉入一場持久的較量。他預期，美中貿易戰可能會持續五至十年，全球供應鏈將因此被迫重新架構，這也是當前台商面臨的一大挑戰。

科技業前景低迷，連最上游的晶圓代工也感受寒意？業界傳出，蘋果明年上半年依慣例降低 7 奈米投片，原本預期高通、海思的投片量可望補上缺口，但高通及海思近期再度下修展望及投片預估，導致台積電明年上半年 7 奈米產能利用率無法達到滿載預期，甚至可能僅有八、九成左右，淡季效應恐會相當明顯。

大陸上海股市與英國倫敦股市互通（滬倫通），在歷經 3 年規劃、協商，將於 12 月 14 日於倫敦揭牌，並將公布入選的中、英企業名單，預計各有 10 家左右，並可望在明年 1 月間正式交易。而華泰證券是第 1 家獲准在倫敦交易所發行 GDR（全球存託憑證）的中資企業。



經濟日報

郭台銘示警 貿易戰會打十年

國銀前十月獲利 創新高

陶冬: 明年全球經貿將萎縮

工商時報

大廠抽單 台積電產能度小月

川普再威脅 終止電動車補助

滬倫通 下周五倫敦揭牌

聯合報

智慧機械投資抵減 擬納 5G 應用

躉購費率砍 1 成 太陽光電業跳腳

美換鷹派賴海哲主談 陸意外

蘋果日報

太陽能「慘」業 關廠裁員恐加劇

銀行專案融資 搶食綠能大餅

馬雲躺著賺日子掰了 人行將接管支付寶巨款

中國時報

真假陸資 金管會自信可查明

經濟部報喜 65 家台商擬回流

美國財長透露！陸追加 1.2 兆美元貿易承諾

自由時報

對中晶片製造設備禁售令 美擬擴大

潘思亮籲 三年優惠助台商落地生根

公醫刷卡 20 銀行明年恢復收手續費