大地草原上的時尚新寵兒，用羊駝的暖萌融化每位遊客的心 基石羊駝牧場．傻呆萌最高境界的奇遇紀

對於紐西蘭的想像，可能就要從這裡顛覆！不僅只有牛與羊，現在的紐西蘭的人氣明星絕對是羊駝！距離奧克蘭約 1.5 小時的基石羊駝牧場，170 隻大大小小被戲稱為草泥馬的羊駝正以萌呆傻的模樣在悠哉漫遊著。
自 2005 年成立以來，來自南非到紐西蘭生活的老闆 Dave 便與羊駝有了不解之緣，開始致力飼養與推廣羊駝。一年修剪一次的羊駝毛有著高經濟價值，柔軟度、綿密度與透氣度都比綿羊還高，也因此近年成了紐西蘭的新寵兒。遊客進到基石羊駝牧場，可以先聆聽牧場接待員的仔細解說，了解羊駝與紐西蘭大地的淵源與關係，接著藉由羊駝習性、羊毛知識等，得知羊駝毛的珍貴之處，甚至可透過女主人的解說，了解羊駝毛的分織過程。
了解過後就能開始踏入牧場親近這每隻都萌傻可愛的羊駝大軍。只見農場主人伸手一拿出飼料，大大小小的羊駝們便會蜂擁而上，張大雙眼賣萌地看著手上的飼料。共區分為 5 大顏色的羊駝們就這麼悠哉自在地在農場內漫遊，只要聽從主人的建議與方法，每個人都能近距離與草泥馬來個親密接觸喔！
景點介紹
基石羊駝牧場
Cornerstone Alpaca Stud
地址: 49 Peach Rd, Gordonton, Hamilton, New Zealand 3791
網址: https://www.cornerstonestud.co.nz
時間: 10:00∼17:00，也可預約農場導覽
費用: 牧場導覽與羊駝解說 35 紐幣（週五、六、日有中文導覽服務）
備註: 所有資訊以其官網為主
這裡還可以怎麼玩？
奧克蘭戰爭紀念博物館
Auckland War Memorial Museum
踏入紐西蘭的門戶∼奧克蘭，最好認識城市的方法就從奧克蘭戰爭紀念博物館開始，哥德式的建築，有著戰爭紀念、動植物生態區以及毛利文化展示區，透過一日三場的毛利表演與展示手工藝、建築、日用品等，快速瞭解紐西蘭珍貴且尊重的毛利文化。
景點介紹
地址: The Auckland Domain, Parnell, Auckland, New Zealand
網址: http://www.aucklandmuseum.com
時間: 10:00~17:00
價位: 門票 25 紐幣
演出: 每日 11:00、12:00、13:30 毛利表演
備註: 所有資訊以其官網為主
攀登奧克蘭港灣大橋
紐西蘭唯一可以攀登橋墩的地點就在奧克蘭港灣大橋，跟著導遊全程指導解說，一步步走向高空中，眺望著 West Haven 韋文斯特碼頭與奧克蘭塔的遠景，車流在腳下穿梭與實際感受大車經過時橋墩的緩震設計，還能近距離觀看高空彈跳在眼前躍下海面的英姿！
景點介紹
地址: 105 curran Street, Westhaven Reserve in HerneBay, Auckland,New Zealand
價位: 門票 130 紐幣
備註: 體驗過程不能攜帶任何東西，附贈教練拍攝照片影片。橋上風非常大請多加防風衣物在內。
來源：《行遍天下》 2018 年 12 月
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