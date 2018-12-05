大地草原上的時尚新寵兒，用羊駝的暖萌融化每位遊客的心 基石羊駝牧場．傻呆萌最高境界的奇遇紀

等身大羊駝玩偶，也超級傻呆萌。

對於紐西蘭的想像，可能就要從這裡顛覆！不僅只有牛與羊，現在的紐西蘭的人氣明星絕對是羊駝！距離奧克蘭約 1.5 小時的基石羊駝牧場，170 隻大大小小被戲稱為草泥馬的羊駝正以萌呆傻的模樣在悠哉漫遊著。

目前共有 170 隻羊駝的牧場，我們幸運地遇見一年一次除毛後的日子。被除毛後的羊駝顯得特別瘦小。

自 2005 年成立以來，來自南非到紐西蘭生活的老闆 Dave 便與羊駝有了不解之緣，開始致力飼養與推廣羊駝。一年修剪一次的羊駝毛有著高經濟價值，柔軟度、綿密度與透氣度都比綿羊還高，也因此近年成了紐西蘭的新寵兒。遊客進到基石羊駝牧場，可以先聆聽牧場接待員的仔細解說，了解羊駝與紐西蘭大地的淵源與關係，接著藉由羊駝習性、羊毛知識等，得知羊駝毛的珍貴之處，甚至可透過女主人的解說，了解羊駝毛的分織過程。

牧場女主人示範羊駝毛的分解過程，同時也讓我們了解其輕盈與可用之處。

用來包裹著手工肥皂最方便使用。

只要手上拿著飼料，羊駝們就會蜂擁而至。

了解過後就能開始踏入牧場親近這每隻都萌傻可愛的羊駝大軍。只見農場主人伸手一拿出飼料，大大小小的羊駝們便會蜂擁而上，張大雙眼賣萌地看著手上的飼料。共區分為 5 大顏色的羊駝們就這麼悠哉自在地在農場內漫遊，只要聽從主人的建議與方法，每個人都能近距離與草泥馬來個親密接觸喔！

可以近距離接觸可愛羊駝。

羊駝們實在太傻呆萌啦。

景點介紹

基石羊駝牧場

Cornerstone Alpaca Stud

無法帶真的羊駝回家，可以帶隻「替身」撫慰自己唷。

地址: 49 Peach Rd, Gordonton, Hamilton, New Zealand 3791

網址: https://www.cornerstonestud.co.nz

時間: 10:00∼17:00，也可預約農場導覽

費用: 牧場導覽與羊駝解說 35 紐幣（週五、六、日有中文導覽服務）

備註: 所有資訊以其官網為主

這裡還可以怎麼玩？

奧克蘭戰爭紀念博物館

Auckland War Memorial Museum

以哥德式建築為主，是認識紐西蘭最快的必去景點。

踏入紐西蘭的門戶∼奧克蘭，最好認識城市的方法就從奧克蘭戰爭紀念博物館開始，哥德式的建築，有著戰爭紀念、動植物生態區以及毛利文化展示區，透過一日三場的毛利表演與展示手工藝、建築、日用品等，快速瞭解紐西蘭珍貴且尊重的毛利文化。

景點介紹

博物館內每日上演的毛利舞蹈秀，是最能親近毛利文化的開始

地址: The Auckland Domain, Parnell, Auckland, New Zealand

網址: http://www.aucklandmuseum.com

時間: 10:00~17:00

價位: 門票 25 紐幣

演出: 每日 11:00、12:00、13:30 毛利表演

備註: 所有資訊以其官網為主

攀登奧克蘭港灣大橋

在裝備齊全專業人員帶領下，攀上奧克蘭空中漫步悠遊。

紐西蘭唯一可以攀登橋墩的地點就在奧克蘭港灣大橋，跟著導遊全程指導解說，一步步走向高空中，眺望著 West Haven 韋文斯特碼頭與奧克蘭塔的遠景，車流在腳下穿梭與實際感受大車經過時橋墩的緩震設計，還能近距離觀看高空彈跳在眼前躍下海面的英姿！

景點介紹

橋上的風景超壯觀。

地址: 105 curran Street, Westhaven Reserve in HerneBay, Auckland,New Zealand

價位: 門票 130 紐幣

備註: 體驗過程不能攜帶任何東西，附贈教練拍攝照片影片。橋上風非常大請多加防風衣物在內。

來源：《行遍天下》 2018 年 12 月

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