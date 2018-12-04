三大法人共賣超38.58億元 面板雙虎獲外資連9買

台股今 (4) 日在賣壓出籠下，股價開低走低，股王大立光領跌，指數一度下跌 76 點，隨後跌勢稍微收斂，終場指數下跌 54.33 點，以 10083.54 點作收，失守 11000 點大關。三大法人方面，投信買超 7.47 億元，外資及陸資賣超 37.28 億元，自營商賣超 8.77 億元，共賣超 38.58 億元。其中，面板雙虎雙獲外資青睞，群創近 9 日獲外資大買約 7.4 萬張、友達則獲外資買超約 6.4 萬張。

台指期部分，外資減持多單 4342 口，多單未平倉口數降至 35826 口；投信增持空單 1209 口，空單未平倉口增至 28105 口；自營商回補空單 2351 口，多單未平倉口數增至 2112 口。

外資今日買超上萬張包括元大滬深 300 正 2、群創、友達與臺企銀，資金火力集中在電子股，獲外資買超上千張的電子股包括光寶科、聯發科、台光電、晶電、欣興、義隆、台達電、聯詠、聯合再生、金像電、緯創；傳產股包括華航、長榮、中鋼、長榮航、陽明、台肥、寶成、中工；金融股包括開發金、永豐金、華南金、彰銀、合庫金、台新金。

外資買超第 1 名為元大滬深 300 正 2、買超 19910 張，第 2 名群創、買超 17128 張，第 3 名友達、買超 12098 張，第 4 名臺企銀、買超 11318 張，第 5 名華航、買超 9699 張，第 6 名長榮、買超 8908 張，第 7 名元大台灣 50 反 1、買超 8441 張，第 8 名中鋼、買超 7474 張，第 9 名長榮航、買超 5702 張，第 10 名開發金、買超 5246 張。

外資賣超第 1 名統一、賣超 11988 張，第 2 名新光金、賣超 8687 張，第 3 名旺宏、賣超 7664 張，第 4 名聯電、賣超 7159 張，第 5 名富邦金、賣超 6561 張，第 6 名台泥、賣超 6293 張，第 7 名元大金、賣超 5798 張，第 8 名富邦 VIX、賣超 5763 張，第 9 名遠東新、賣超 4950 張，第 10 名可成、賣超 4289 張。

投信買超第 1 名欣興、買超 4705 張，第 2 名奇力新、買超 1695 張，第 3 名南電、買超 1656 張，第 4 名聚積、買超 1608 張，第 5 名亞聚、買超 1490 張；投信賣超第 1 名國泰臺灣加權反 1、賣超 4474 張，第 2 名中鴻、賣超 2000 張，第 3 名友達、賣超 1557 張，第 4 名台灣大、賣超 1471 張，第 5 名上海商銀、賣超 1381 張。

自營商買超第 1 名為國泰臺灣加權反 1、買超 3334 張，第 2 名中工、買超 1772 張，第 3 名金居、買超 1581 張，第 4 名晶電、買超 1499 張，第 5 名頎邦、買超 1472 張；自營商賣超第 1 名元大滬深 300 正 2、賣超 17497 張，第 2 名富邦 VIX、賣超 10733 張，第 3 名元大 S&P 原油正 2、賣超 5591 張，第 4 名元大台灣 50 反 1、賣超 3088 張，第 5 名元大 S&P 石油、賣超 1793 張。

法人指出，台股昨日大漲後，今日短線賣壓出籠，指數 10 月初 10272 點至 10428 點空方缺口壓力大，預期短期內無法回補缺口，短線將在月線、季線附近橫幅震盪整理，而內資與企業面臨年底前作帳壓力，中小型股資金可望出現輪動，先前漲多的中小型個股勢必進行整理，盤面可留意被動元件、矽晶圓與 5G 等具題材族群。