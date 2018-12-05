【華冠投顧】盤中解析：多頭回馬槍 停看聽

劉彥良 分析師

美債殖利率出現倒掛 (短天期大於長天期) 再次引發市場對經濟成長趨緩的擔憂，此外美中各自表述川習會後的休兵政策也讓貿易戰發展再添變數。美股四大指數在利空打擊下全面重挫，一口氣失守所有均線。

亞股方面雖受波及但跌幅較輕，開低後跌幅收斂，目前以台灣和香港下跌 1.5% 左右最多。台股預估量約 1200 億元，下跌量縮是好現象，唯今天的跳空下跌不僅失守上升趨勢線，同時 KD 和 RSI 也可能轉為死亡交叉，對後勢不利。

現階段我會建議降低持股，觀察美股接下來的發展。回顧 10 月初剛開始也是沒有過重的跌勢，但我們在考量風險性大大提高下仍舊選擇降低持股退場觀望，結果後續一口氣崩跌至 9400 點就讓很多投資朋友跑也跑不掉。

這次會不會重演 10 月份的情形誰也不知道，但技術面的確有轉弱之虞，所以我認為不需要跟行情硬拼，一開盤就將手中持股出脫，小賺小賠出場，接下來就觀察指數是重新站回上升趨勢線或是持續向下修正。

選股方面，明年業績俏的 5G 概念股 (網通設備、光通訊) 逆勢抗跌，今天包括新復興 (4909)、光環(3234)、統新(6426) 和光聖 (6442) 都有不錯的表現。全球都在 2020 年力拼 5G 商轉，投資朋友可以持續留意這個長線題材。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。