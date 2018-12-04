DRAM Q4合約價二次下修 明年首季跌幅恐持續擴大

研調機構集邦科技 TrendForce 旗下記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 最新報告指出，今年第 4 季 DRAM 價格正式反轉向下，11 月合約價甚至出現二次下修狀況。以目前成交方式來看，已有部分比重的合約價改以「月」議價，顯示買方對 DRAM 價格後市看法悲觀，預計明年第 1 季 DRAM 合約價跌幅將持續擴大。

觀察今年第 4 季 DRAM 平均銷售單價，跌幅近 8%，其中，標準型記憶體、伺服器記憶體與利基型記憶體季跌幅都近 10%；行動式記憶體由於先前缺貨時漲價幅度較小，因此第 4 季的跌幅相對較小，僅約 5%。

DRAMeXchange 指出，以今年 11 月來看，4GB 與 8GB 的價格除高價仍有維持外，中低價都已調降，主流模組 4GB 的均價較 10 月的 31 美元滑落至 30 美元，跌幅 3.2%；8GB 均價也由上個月的 61 美元滑落至 60 美元，跌幅 1.6%。

展望明年第 1 季，DRAMeXchange 指出，供給面較今年第 4 季持續增加，主要來自於 1Ynm 製程良率持續改善、投入比重持續增加，及三星平澤廠在今年第 4 季持續增產；而每年首季都是傳統需求淡季，加上明年第 1 季智慧型手機出貨力道恐怕較往年更為疲弱，恐將造成行動式記憶體價格跌幅擴大，從整體 DRAM 價格來看，明年第 1 季跌幅較今年第 4 季更為顯著，恐怕是不可避免的狀況。

以對供需狀況最為敏感的標準型記憶體而言，由於供給面持續增加，需求端面臨淡季，使庫存難以去化、第 1 季價格跌幅恐將擴大至 10% 以上；與標準型記憶體屬性最為接近的伺服器記憶體，價格跌幅恐更為顯著，原因在於買方庫存量偏高，加上美中貿易戰增添不少變數，明年第 1 季出貨狀況恐怕過往 3 年疲弱。

占整體供貨比例最大的行動式記憶體，同樣呈現下滑的走勢。DRAMeXchange 認為，明年第 1 季由於新一代 iPhone 出貨高峰已過，目前中國 android 機種在通路端的整機庫存又已偏高，預期明年初廠商將積極進行庫存去化，對關鍵零組件的需求非常有限，預估明年智慧型手機生產數量將年減 2.6%，對行動式記憶體的位元需求，將僅仰賴單機搭載容量的提升，價格恐持續下滑。