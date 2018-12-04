民進黨失敗 不代表吳敦義成功

【文 / 陳舜協】

九合一選舉落幕，民進黨重演了 2014 年選舉國民黨的失敗，「非典型國民黨」韓國瑜在高雄颳起「韓流」旋風，成功將民進黨執政超過 20 年的高雄「綠地」變「藍天」，成為藍營翻盤最大的功臣。

對國民黨來說，這場因韓國瑜效應而得來的勝利顯得相當意外，贏面之大可能連國民黨自己都沒想到。從選舉結果看，國民黨贏得相當漂亮，大比分收復了台中、高雄、彰化、雲林、嘉義市。

但對大部分台灣人來說，這個結果卻毋寧說是民進黨的失敗。國民黨，尤其是吳敦義必須認識到，藍營所以能翻盤，並不是因為國民黨有多出色，而是民眾對民進黨執政的逆反情緒以及韓國瑜在全台引發的拉抬效應，才產生了這樣的結果。

國民黨的問題依舊積弊日深，這場勝利並不能遮蔽國民黨身上那些問題，更無法遮蔽黨主席吳敦義的領導力問題。本刊 2016 年 3 月號的封面故事《不斷潰敗的國民黨》，曾分析國民黨自建黨以來的種種結構性缺陷及一再潰敗的原因，兩年半過去，問題還是那些問題。

依舊撕裂內鬥

從歷史來看，無論是成功還是失敗，國民黨內始終是派系林立，從來只有形式上而沒有真正的共主，「不合則分」成為常態。遠的有蔣介石時代的「寧漢分裂」，中期有李登輝主政時期的「二月政爭」及「主流、非主流」之爭，殷鑑不遠的則有馬英九時代「馬王政爭」。尤其是「馬王政爭」，更是國民黨兩次選舉大敗的起點。

國民黨雖然歷經 2014 年、2016 年兩次選舉大敗，且吳敦義自 2017 年 8 月上任以來，喊出「團結、革新、重返執政」口號，不過，從九合一選舉的黨內初選過程來看，國民黨為私利而爭的「不團結」基因始終存在。

如國民黨長期執政的苗栗縣、新竹縣及台東縣，在這次選舉時因地制宜地出現閩客、宗族及黨內積怨等不同原因造成的「黨內互打」，新竹縣的黨內初選爭議甚至一度成為吳敦義與馬英九的「兩個太陽之爭」，其他還有桃園市、嘉義縣也出現黨內分裂問題。台中市盧秀燕的選情能夠平穩中向上，並最終高票贏得選舉則奠基於舊台中市、台中縣及傳統紅、黑派系的團結，這提供了一個反證。

然而，無論是黨內互打還是盧秀燕選情的反證，都清楚明白的指向一件事，國民黨的政治人物始終以自身為派系的利益為優先考慮，始終沒有將國民黨的整體利益放在第一優先位置。

缺乏核心論述

國民黨的主張是什麼？多數人會說孫中山的「三民主義、五權憲法、平均地權」。對政治有瞭解的人則會接下去說，蔣介石時代是「反攻大陸，統一中國」，蔣經國時代則是「以三民主義統一中國」「民主、均富」及「不接觸、不談判、不妥協」；馬英九則有「一個中國，各自表述」、「不統、不獨、不武」；洪秀柱則提出在台灣飽受批評的「一中同表」。

就算是自稱始終認定兩岸不同國，李登輝在國民黨主席任內也提出「立足台灣，放眼大陸，胸懷全中國」、「自由、民主、均富統一中國」以及「戒急用忍」等主張。

觀察這些主張，可以發現在馬英九之前的國民黨領袖，包括孫中山、蔣介石、蔣經國及李登輝，所提出的主張不僅切合當時時代脈動，還關照民生，簡單、明確，民眾可以很輕易就理解國民黨的「當前任務」。甚至是馬英九，在兩岸上也提出了「不統不獨、不武」的三不主張，並在最近將這一說法進一步延伸為「不排斥統一、不支持台獨、不使用武力」的「新三不」主張。在經濟上，馬英九也提出了「六三三政策」，這個政策雖然在後來因為無法兌現而淪為笑柄，但無論怎樣，當時也曾鼓舞了民意。

馬英九之後，兩岸關係因為民進黨上台後不承認「九二共識」而崩壞，才不到兩年時間就陷入到李扁時代的動蕩狀態。另一方面，中國大陸在對岸快速崛起，其影響力已經深入台灣社會，更不斷碰觸到台灣人極為重視的國際空間問題。而在經濟層面，因為蔡英文執政乏力，民眾對經濟依舊無感，對蔡英文和民進黨的失望在快速積累。這樣的格局，就好像是民進黨和共產黨聯合做球給國民黨，會非常有利於國民黨建立核心論述，但吳敦義上台之後提出過什麼核心論述？又有誰聽過這些論述？

反觀韓國瑜，雖然被批評為空洞，但他抓住了這個機會，提出了有決定性影響力的「高雄人已經不欠民進黨」以及「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」選舉論述，他更不迴避兩岸「九二共識」，簡單、明確，兼顧歷史、政治、經濟、兩岸等多個面向，迅速掀起韓流旋風，搶佔了民進黨的大本營。國民黨中央今天可有什麼叫得出口的核心論述？

缺乏領導力的領導人

黨主席本來是選舉的組織者和助力，國民黨主席吳敦義卻和民進黨主席蔡英文一樣，成為這次選舉的票房毒藥。選前韓國瑜競選總部在高雄市舉辦「超級星期六」動員造勢活動之前，傳出吳敦義影射陳菊「肥滋滋大母豬」被迫道歉，韓國瑜以「寧可乾淨的輸掉選舉，也不願骯髒的贏」，將衝擊降到最低。

由於吳敦義當時失言的地點不是在群眾前的公開聚會，當時還傳出「陰謀論」，指稱是吳敦義蓄意操作，藉以打壓韓國瑜在國民黨內的快速崛起，清除他代表國民黨競選 2020 總統路上的障礙。

這當然是陰謀論，但「陰謀論」無從查證卻不脛而走，又是為什麼？還不是因為這太像國民黨了。細數國民黨遷台以來的歷任領導人，只有蔣經國稱得上是盡職的，洪秀柱領導國民黨則是意外，其餘則或多或少包藏「禍心」或「私心」，以致於國民黨就算歷經大敗，仍然排除不了排資論輩的「大老文化」及「派系山頭」文化，年輕人難有出頭之日。

這次九合一選舉，國民黨幾乎沒有提供各候選人實質幫助，也沒有提供選戰策略上的協助，黨的領導人還被警告不要站台，這樣的領導人何其令人失望，領導力又體現在哪裏？

「韓流」的啟示

國民黨應該清楚認識，會徵召韓國瑜競選高雄市長，不是因為吳敦義的「慧眼獨具」，而是因為原先規劃再戰的黃昭順退卻了，而檯面上的黨員同志無人敢挺身承擔。

此外，韓國瑜能夠受到歡迎，恰恰是因為他被國民黨「棄用」17 年，時間久到足以洗脫國民黨令人厭煩的習氣，再加上他在沒有任何資源下，以「一瓶礦泉水，一碗滷肉飯」一步一腳印地到各地查訪，瞭解到高雄市民在民進黨逾 20 年的治理下，當前深受「兩岸互凍」之苦，總結成「高雄人不欠民進黨」等簡單、明確，但足以拉動人心及年輕族群的論述，再以他個人獨特的魅力及網路的傳播，才終於魚、水相幫，形成足以翻轉高雄的「韓流」。

網路盛傳「韓國瑜以一人救全黨」，這話一點不假，因為國民黨還是「原來的國民黨」，它並沒有因為 2014 年及 2016 年的潰敗而改變，也沒有因為這次民進黨的慘敗而改變。吳敦義不該因此次國民黨的勝利而認為自己能「乘勝參選」，反而是要透過蔡英文的失敗，好好總結政治短視的後果。

來源：《多維 TW》月刊 037 期

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